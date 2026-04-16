Las manos invisibles del supermercado

Chasty Fernández

En la fila del supermercado, entre productos, ofertas y rutinas, hay presencias que muchos ven… pero pocos reconocen.

Son quienes empacan nuestras compras.

Están ahí todos los días: de pie, en silencio, con una bolsa en la mano y una vida entera a cuestas. No tienen contrato, no reciben salario, no cuentan con seguro médico ni protección. Y aun así, cumplen horarios, sostienen un servicio y alivian nuestra prisa. Su ingreso depende únicamente de la propina. De la empatía. Del azar.

Son adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad. Vidas que el sistema fue dejando atrás, pero que aún llegan cada día con dignidad, aferradas a lo poco que queda.

He conversado con varios de ellos. Sus historias duelen porque no son excepciones, son un eco constante: mujeres que escaparon de la violencia, ancianos que el tiempo volvió invisibles, personas rechazadas por su edad o por su cuerpo.

Pero lo más duro no es solo lo vivido. Es el silencio que enfrentan en el lugar donde hoy permanecen.

Dentro de estas instalaciones, levantan botellones de agua, cargan peso sin cuidado ni resguardo, sin garantías, sin amparo. Sus rostros hablan: cansancio, resignación, una tristeza que se vuelve rutina. Y en sus manos, muchas veces, apenas quedan unos lempiras arrugados.

En un buen día, logran reunir entre 300 y 400 lempiras. En un día malo, mucho menos, porque a veces los destinan a tareas como recoger carretas durante una hora, lo que reduce aún más lo que pueden ganar.

Recuerdo a Doña María. Una mujer mayor con várices dolorosas, que necesitaba un medicamento para aliviarse. Pasaba el día de pie en el supermercado, viviendo de propinas, como su única forma de lograr algo de alivio… o al menos la esperanza de estar un poco mejor.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo puede una empresa beneficiarse de este servicio sin asumir responsabilidad alguna?

No es caridad. Es dignidad.

Derecho a un trabajo digno, a condiciones justas y a seguridad social que no deberían depender de una propina.

La responsabilidad social de las empresas debe sentirse, no anunciarse, especialmente con quienes, aunque invisibles, sostienen parte de su funcionamiento diario.

Sin embargo, también existen señales distintas. Algunas empresas ya están abriendo espacios de inclusión real, incorporando personas con discapacidad auditiva y otras condiciones, reconociendo su valor y su derecho al trabajo. Son pasos pequeños, pero significativos, que muestran que otra forma de hacer empresa es posible.

Este no es un reclamo aislado. Es un llamado.

A nuestros gobernantes, para que regulen y protejan.

A las empresas, para que actúen con humanidad.

Y a nosotros, como sociedad, para que dejemos de verlos como paisaje… y empecemos a sentirlos.

Porque no lo son. Son personas.

Con historias. Con dolor. Con dignidad.

Y también, con familias que los esperan en casa.

Por eso, también es momento de preguntarnos:

¿qué estamos dando?

No lo que nos sobra.

No lo mínimo.

Sino un gesto consciente, generoso, humano.

Porque ellos merecen mucho más que unos lempiras arrugados.