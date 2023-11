“Las mafias del poder me han amenazado”, insiste Rasel Tomé

Tegucigalpa – El pueblo lo tiene en el Congreso Nacional (CN), y seguirá defendiendo sus intereses, dijo el diputado Rasel Tomé, aunque ha sido amenazado por las mafias del poder y colige que es particularmente por tema de ZEDEs.

– Ya las agencias de inteligencia tienen identificados a quienes le han amenazado, y el trabajo para quitar ZEDEs continúa, no permitirán que se siga con la venta del Estado, aseguró.

“Las mafias del poder ahorita me han amenazado, pero he recibido la solidaridad de todo el país, los mensajes y el apoyo de mi partido, y de las agencias de inteligencia del Estado, ya me dijeron que tienen localizados a los que me han hecho las amenazas; son las mismas mafias”, expresó.

Según el parlamentario, se trata del tema de las Zedes, pero mientras sean gobierno no permitirán mini estados dentro del Estado. “Ahora los de la narcodictadura, los cachurecos, los que pusieron las ZEDEs son los que la quieren quitar dicen ellos, son farsantes, demagogos y mentirosos».

El que hizo esa locura de las ZEDEs, fue la narcodictadura, y los inversionistas que están en ese tema, de allá de Estados Unidos, si son verdaderos inversionistas, van a aceptar que Honduras es un Estado soberano.

El vicepresidente de Libre, Rasel Tomé, agrego que el proceso de derogación de las ZEDEs «es un procedimiento constitucional que en el Congreso va a ser ratificado el próximo año»; y siguen trabajando en ese tema. LB