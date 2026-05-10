Las Madres de La Plaza de Mayo y de siempre

Dr. Ignacio Alonzo

La dictadura en Argentina de 1976-1983, de Videla, Viola, Galtieri y Bignoni, supuestamente Cívica-Militar, provocó que un grupo de madres, se reunieran en una plaza frente a la Casa Rosada, para protestar en contra del gobierno del momento. La presencia de estas mujeres cada jueves a las 3:30pm, era el clamor por la vida de miles de desaparecidos, víctimas de la persecución, represión, secuestro y desaparición de sus hijos. Esta presencia junto a la Pirámide de Mayo, de Las Madres de la Plaza de Mayo, llamada así porque fue inaugurada el 25 de mayo de 1811, en la ciudad de Buenos Aires, y, desde ese lugar, donde se conmemora la libertad e independencia argentina, se dio inicio a una lucha, protesta, clamor, denuncia y búsqueda de todos los desaparecidos, hijos e hijas de estas madres que hasta hoy, siguen esperando encontrar a sus hijos aunque sea muertos.

Lo interesante de la madres reunidas en la Plaza de Mayo, son los atuendos que usaban y usan hasta hoy. Pañuelos blancos, simbolizando los pañales de sus hijos. La denuncia que estas madres hacían cada vez, fueron oídas alrededor del mundo, señalando estos desaparecimientos como crímenes de lesa humanidad, y, una franca violación del primer derecho humano: la vida. El llanto y clamor de estas madres hicieron que su dolor dejara de ser solo de ellas, para convertirse en un pesar y lamento, de todas las madres del planeta.

Desde el 30 de abril de 1977 hasta hoy, siempre se ve en la Plaza de Mayo, los pañuelos blancos, las canciones, poemas y prosas de dolor, que claman por encontrar a sus hijos que un día desaparecieron, para nunca ser encontrados, excepto raras excepciones. La asociación de Madres de la Plaza de Mayo, ha recibido desde 1980, cualquier cantidad de reconocimientos nacionales e internacionales, por parte de gobiernos como el de Noruega, Italia, España entre otros. Los premios y reconocimientos, no pueden aliviar el dolor que cada una de estas madres sienten por el desaparecimiento de sus hijos e hijas. La lucha de estas madres no termina, ni terminará nunca. Los vacíos de sus hijos, nadie, ni nada, lo puede llenar, pese a que muchas madres argentinas y familias han sido indemnizadas, es imposible, sanar las heridas y pagar por el daño ocasionado por la dictadura del presidente Videla y el resto de mandatarios de la época oscura en la historia de la República de la Argentina.

Es importante destacar, que la celebración del día de la madre en Argentina, es el 18 de octubre, evocando el día de “La maternidad de María”. No cabe duda, que la Plaza de Mayo, cada jueves tiene la visita de las madres, que desean ver a sus hijos, aunque estén muertos, ya que el dolor más grande de ellas, es que vivos se los llevaron, para nunca jamás volverles a ver. En cada madre de Mayo, hay un dolor, hay un vacío, una desdicha, una ilusión del ser que llevaron en su vientre, que un día vieron nacer y escuchar el primer grito, pero que hoy, su voz ya no se escucha, porque simple y sencillamente, les arrebataron los sueños, la vida y todas sus ideas e ideología. En este mayo cumplieron 49 años de su lucha permanente, todavía hoy exigen memoria, verdad y justicia por sus hijos e hijas que los desaparecieron privándoles de la vida y de su historia.

En Honduras, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa se celebra el segundo domingo de mayo “El día de las Madres”. En honor a ellas, por la resistencia, resiliencia, perseverancia, entrega, dedicación, sacrificio, sangre, sudor y lágrimas que cargan en, y, por la crianza de sus hijos e hijas, se reconoce el rol insustituible, amor incondicional, lucha infatigable, amor desinteresado. Por esto, y por todo lo que significa una madre, como las Madres de la Plaza de Mayo, que, muchas de ellas ya murieron, y otras ya ancianas, buscaron y buscan aún a sus hijos e hijas, que un día les arrancó un régimen dictatorial despiadado. Por las madres de Honduras y el mundo, respeto, consideración, afecto, admiración, todas las rosas encendidas, claveles rojos, rosas blancas y amarillas, lirios de todos colores y los versos que evocan dulzura, ternura y cuidados, a ellas, las madres que son imagen clara del amor de Dios, compañeras fieles, refugios seguros, voces jamás a acalladas, brazos abiertos y corazones enormes. Por siempre Madres de Mayo, por las que sufren la ausencia de sus hijos aún después de su muerte, y por las madres de Honduras. ¡¡¡ Salud y Vida!!!