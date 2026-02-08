Las invasiones de tierra abarcan 66 mil manzanas en el país, según el Cohep

Tegucigalpa – El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olvin Mondragón, detalló que existe más de 66 mil manzanas de tierra a nivel nacional que están invadidas.

– La comisión agraria nombrada en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro prácticamente nunca funcionó.

Dijo que espera que el Cohep establezca conversación con las nuevas autoridades del gobierno para tratar esta problemática y se nombre al director del Instituto Nacional Agrario (INA).

Sostuvo que la invasión de tierras es un atraso a la economía hondureña y causa que muchas personas pierdan sus empleos.

Mondragón deseó que el nuevo director del INA conozca la problemática porque posee varias aristas y su nombramiento sea meritocrático.

Indicó que el sector privado debe sentarse con los campesinos y el gobierno para tener la voluntad política en resolver el problema de la invasión de tierras.

El profesional del derecho recordó que en la pasada administración hubo una comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra no tuvo grandes logros, aunque si avances.

Detalló que los departamentos donde se sufre las invasiones de tierra son Yoro, Cortés, Atlántida, Colón, Choluteca, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.

Amplió que el problema en Colón, específicamente en la zona del Bajo Aguán, son las invasiones en propiedades donde hay fincas de palma africana, que son el segundo producto que más exporta Honduras.

Mondragón atribuyó que los invasores de tierras son personas que buscan apropiarse de fincas donde hay cosecha y extraer todos los productos. AG