Frase del día«Las iglesias no estamos marchando, ni haciendo plantones, vamos en una caminata por Honduras"Por: Proceso Digital6 de agosto de 2025 Gustavo Fuentes, párroco de la Arquidiócesis de San Pedro Sula.