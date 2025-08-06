spot_img
Frase del día

«Las iglesias no estamos marchando, ni haciendo plantones, vamos en una caminata por Honduras”

Por: Proceso Digital

Gustavo Fuentes, párroco de la Arquidiócesis de San Pedro Sula.

