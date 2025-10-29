Las grabaciones son ilegales y un juez no las puede admitir como medios de pruebas: Juan Carlos Barrientos

Tegucigalpa- El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos dijo que con la tecnología e inteligencia artificial se pueden hacer montajes, por lo que se tiene que mandar a realizar un peritaje para mostrar la veracidad de las mismas.

Barrientos señaló que este tipo de grabaciones son ilegales.

La Constitución ya prevé que solo con una orden judicial se puede grabar conversaciones.

“Hay que ver de dónde saco esas grabaciones el consejero Marlon Ochoa, el también tiene que ser investigado porque está cometiendo un delito”, afirmó.

Lo anterior ante las grabaciones expuestas por el fiscal general Johel Zelaya en una conferencia de prensa.

Dicho accionar de Zelaya exponer pruebas antes de imponer un requerimiento fiscal, eso tampoco se puede tomar como prueba, sostuvo otro togado.

Mientras que la consejera Cossette Lopez afirmó que los audios son fabricados, no es su voz, y lamentó que en el Ministerio Público este prestándose a este show.

“Me quieren desmeritar, desprestigiar, sacar de mi puesto, porque soy la piedra de tropiezo de Marlon Ochoa, esto es una fabricación donde no lograron sacar bien mi voz”, apuntó. IR