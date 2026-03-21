Las fuerzas israelíes vuelven a atacar objetivos del régimen iraní en Teherán

Redacción Internacional – Las fuerzas israelíes atacaron «objetivos del régimen iraní» en Teherán durante la madrugada del sábado, informaron fuentes castrenses, justo cuando se cumplen tres semanas del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán», señaló el organismo en un comunicado publicado a las 04:06 hora local de Tel Aviv (02:06 GMT), apenas dos horas después de anunciar bombardeos contra posiciones del grupo chií libanés Hizbulá en los suburbios del sur de Beirut.

Previamente, varias agencias iraníes, como Nour y Fars, informaron de que se habían producido explosiones en el sur y el oeste de Teherán, así como un ataque aéreo en Isfahán, en el centro del país.

Hasta el momento, no ha trascendido el alcance del impacto de los bombardeos.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, los ataques sobre Irán no han cesado. El Ejército israelí anunció el viernes el asesinato de dos altos cargos más de inteligencia, además del portavoz de la Guardia Revolucionaria, después de haberse cobrado ya la vida de figuras claves para el régimen como el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, o el jefe de seguridad, Ali Lariyani.

Israel también dijo haber lanzado durante el viernes oleadas de ataques contra infraestructuras militares y puntos de lanzamientos de misiles de Irán.

La República Islámica ha respondido con incesantes ataques contra Israel, objetivos militares de EE.UU. en la región y algunas infraestructuras energéticas de países aliados de Washington en el golfo Pérsico.

Irán ya no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.134. EFE