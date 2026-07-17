Las finales de Luis de la Fuente

Nueva Jersey – Luis de la Fuente afrontará este domingo 19 de julio la final más importante de su trayectoria como entrenador. Al frente de diferentes categorías dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde llegó hace 13 años, ya ha vivido siete anteriormente, con sólo dos derrotas: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la Liga de Naciones 2025.

En Tokio, la derrota ante Brasil (1-2) llegó en la prórroga, mientras que en la Liga de Naciones fue en los penaltis tras el empate a dos ante Portugal.

Dos derrotas y cinco veces que fue campeón. Es más, de todas las competiciones que ha dirigido, sólo en los Juegos Olímpicos no ha logrado salir campeón. Sí lo ha hecho de los Europeos sub-19 y sub-21, los Juegos Mediterráneos sub-18, la Liga de Naciones y la Eurocopa, ambas con la absoluta.

El domingo le aguarda la gran final del Mundial ante Argentina, vigente campeona.

Europeo sub-19 2015: el primer título

Luis de la Fuente estrenó su palmarés en la RFEF el 19 de julio de 2015. España se proclamó campeona de Europa sub-19 en Grecia tras derrotar 2-0 a Rusia en la final, con un doblete de Borja Mayoral. Fue el primer gran éxito del técnico riojano al frente de una selección nacional y el inicio de un ciclo ganador que, años después, tendría continuidad en la absoluta. De aquel equipo, permanecen este 2026 Unai Simón, Rodri Hernández y Mikel Merino.

Juegos Mediterráneos 2018: oro en casa

Tres años después llegó el segundo título. Al frente de la selección sub-18, España conquistó la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de Tarragona al imponerse por 3-2 a Italia en la final. Un torneo disputado en Tarragona, por lo que la RFEF le dio mayor importancia de la que acostumbraba.

Europeo sub-21 2019: la confirmación

El crecimiento de Luis de la Fuente como seleccionador continuó en el Europeo sub-21 de Italia y San Marino. España derrotó por 2-1 a Alemania en la final, con goles de Fabián Ruiz y Dani Olmo, ambos titulares en este Mundial. También Mikel Oyarzabal, Unai Simón y Mikel Merino. La generación exitosa continuó con De la Fuente al mando.

Tokio 2020: el único título sin conquistar

La primera derrota de Luis de la Fuente en una final llegó en los Juegos Olímpicos 2020, disputados en 2021 por la pandemia. España cayó por 2-1 ante Brasil tras una prórroga, en un encuentro decidido por un gol de Malcom en el minuto 108. La medalla de plata es el único torneo que el técnico riojano ha dirigido sin ganar, aunque siempre pondera la importancia de la plata, el mejor resultado de España desde Barcelona 1992 hasta que llegó el oro en París 2024.

Liga de Naciones 2023: el primer título con la absoluta

Tras asumir el cargo de seleccionador absoluto en diciembre de 2022, su gran oportunidad, Luis de la Fuente comenzó a ganarse el crédito para el gran público con su primer título seis meses después. España empató sin goles con Croacia en la final de la Liga de Naciones y levantó el título tras imponerse por 5-4 en la tanda de penaltis.

Eurocopa 2024: campeón de Europa

El mayor éxito de su carrera hasta la fecha llegó el 14 de julio de 2024. España derrotó por 2-1 a Inglaterra en la final disputada en Berlín y conquistó la cuarta Eurocopa de su historia. El equipo completó un torneo perfecto, con siete victorias en siete partidos, derrotando por el camino a Alemania, cuartos, Francia, semifinales, e Inglaterra. No encaró el torneo como favorita, pero Luis de la Fuente contó con su núcleo de confianza, de tantos éxitos en el pasado, y lo repitió en el torneo de selecciones más importante de Europa.

Liga de Naciones 2025: derrota en los penaltis

La séptima final dejó la segunda derrota de Luis de la Fuente. España empató 2-2 con Portugal y cayó por 5-3 en la tanda de penaltis. Fue la primera vez que perdió una final desde los once metros y también su primer torneo sin un título en la absoluta.

Mundial 2026: la gran oportunidad

Y este domingo disputará la octava final de su trayectoria. Y la más importante de todas. Frente a la vigente campeona, Argentina, Luis de la Fuente buscará conquistar el Mundial y convertirse en el segundo seleccionador español campeón del mundo, después de Vicente del Bosque, culminando un recorrido iniciado hace trece años en las categorías inferiores de la RFEF gracias a un equipo de autor que empezó a gestarse hace 11 años, en 2015, con ese Europeo sub-19 que fue el primer paso de un ciclo de éxitos en la selección española. EFE (AD)