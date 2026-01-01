Las FFAA ha afrontado retos y los ha sorteado; para el 2026 deseo paz en los hogares hondureños: general Valerio

Tegucigalpa – El jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio, señaló este jueves que la institución castrense ha afrontado retos que han sido superados, pero que su mayor deseo para Año Nuevo es paz en Honduras.

El general Valerio emitió un mensaje de Año Nuevo en la que agradeció a cada miembro de la FFAA que brindaron servicio con disciplina y vocación durante el 2025 para cumplir las misiones encomendadas y servir a la población.

Expuso que el cierre del 2025 deja importantes desafíos y valiosas lecciones que fortalecieron el compromiso con el país.

Valerio indicó que cada esfuerzo realizado ha sido guiado por el deber de servir y acompañar a la población en los momentos necesitados.

Afirmó que la FFAA permanece firme, trabajando en pro de la seguridad, la paz, la democracia y el bienestar de cada familia hondureña.

“Es por ello que deseo fervientemente que el Año Nuevo traiga paz, esperanza y prosperidad a cada hogar de nuestra nación. Sigamos avanzando juntos y unidos por Honduras”, cita el mensaje del general Valerio. AG