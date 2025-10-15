Las FFAA están perdiendo “vertiginosamente” la confianza del pueblo por su vinculación con la política, resalta analista

Tegucigalpa- El analista Omar García advirtió sobre la pérdida acelerada de confianza en las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a raíz de su presunta vinculación con intereses partidarios, lo que —según él— representa un grave riesgo para la estabilidad institucional del país.

El experto sostuvo que, conforme a la Constitución, las FFAA deberían actuar como un ente neutral y garante del orden republicano, pero la percepción ciudadana apunta a que “la cúpula o algunos representantes militares muestran inclinaciones políticas”, algo que ya se había observado en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.

“Eso ha generado un profundo desencanto. Las Fuerzas Armadas habían alcanzado uno de los niveles más altos de confianza dentro de la estructura del Estado, pero ahora están perdiendo vertiginosamente ese respaldo ciudadano”, afirmó.

García subrayó que la militarización de los asuntos políticos o electorales puede debilitar la institucionalidad y abrir espacio a una crisis más amplia.

Las Fuerzas Armadas no deben vincularse jamás con la política. Su papel constitucionalista debe mantenerse intacto, porque son un pilar fundamental del Estado. Cualquier desviación en ese sentido preocupa profundamente, advirtió.

Por otra parte, dijo que hay preocupación por el retraso en el proceso de los entes electorales “Cada vez se nota que los tiempos se están agotando, y el tripartidismo que domina la política nacional también está agotando los espacios. Por eso vemos retrasos en los procesos, licitaciones fallidas y concursos desiertos. Todo esto refleja una crisis de gestión, pero también de confianza”, señaló García.

Finalmente, el analista llamó a una observación nacional e internacional permanente sobre el proceso electoral general y además el comportamiento de las instituciones armadas en el contexto político actual, subrayando que la transparencia y la imparcialidad son esenciales para evitar una crisis de confianza irreversible en Honduras.LB