Las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe crecieron un 6,4 % en 2025, estima el BID

Washington – El valor de las exportaciones de los países de Latinoamérica y el Caribe creció un 6,4 % en el 2025, una cifra que refleja una aceleración en el crecimiento de este rubro con respecto al 4,7 % registrado en 2024, pese los temores generados por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según estimaciones publicadas este jueves por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por regiones destaca Mesoamérica, con una expansión prevista del 7,2 % en el año que termina, casi el doble de lo alcanzado en el anterior (3,8 %). Específicamente en el caso de México, las ventas externas escalaron un estimado del 6,6 %, frente al 4,2 % del 2024.

También dentro de esta área, sobresalen las exportaciones de Centroamérica, con un fuerte crecimiento promedio de 11,5 % en el 2025, tras el estancamiento registrado en el periodo anterior.

En el caso de las naciones de América del Sur, el BID pronostica que los envíos externos aumentaron en un 5,1% en 2025, tras el crecimiento 4,4% del 2024.

Por el contrario, en el Caribe las exportaciones se moderaron el año pasado: el crecimiento estimado del 14,6 % no superó el 41,2 % registrado anteriormente.

El avance en las ventas al exterior en Latinoamérica y el Caribe se debe principalmente a un aumento del volumen de los bienes exportables y no tanto a una mejora en los precios, que solo crecieron marginalmente, insiste el reporte.

Entre los rubros y productos que registraron aumentos en el 2025, el BID incluye la minería, especialmente el oro, el cobre y la plata, y el sólido desempeño de la agroindustria, entre ellos el café, cacao, frutas y carnes, junto a sectores manufactureros como los suministros médicos, los vehículos y los plásticos.

Según el análisis del BID, existen señales de que la región «podría entrar en una fase de expansión comercial sostenida», a pesar de que el balance de riesgos para el comercio en la totalidad del área «se mantiene moderadamente sesgado a la baja, y las perspectivas continúan sujetas a un entorno de alta incertidumbre».

En el caso de las importaciones se evidenció también dinamismo, con un alza del 6,1 % en las compras en 2025, tras el aumento de 3,2 % en 2024, «en línea con el repunte de la demanda interna y la evolución del comercio global», señala el reporte.

Como conclusión, el reporte del Banco Interamericano advierte que la región necesita impulsar reformas y atraer inversiones para aumentar la productividad y competitividad de sus economías en los mercados internacionales.

Específicamente, las naciones latinoamericanas y caribeñas deben reducir costos de comercio, y apoyar las exportaciones y la inversión para que el comercio internacional siga siendo un motor importante del crecimiento. JS