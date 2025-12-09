Las exportaciones de café de Brasil caen un 27 % en noviembre por los aranceles de EE. UU.

São Paulo – Brasil, el mayor productor y abastecedor mundial de café, exportó en noviembre 3.5 millones de sacos (de 60 kilos) del grano, volumen un 26.7 % inferior al mismo mes de 2024, debido en gran parte a las restricciones arancelarias impuestas por Estados Unidos, informaron este martes los exportadores.

Entre agosto y noviembre, meses en los que se mantuvo vigente el arancel adicional de 50 % sobre algunos productos brasileños, las ventas a Estados Unidos se derrumbaron un 55 % en la comparación con el mismo período del año pasado, de 2.9 millones de sacos hasta 1.3 millones, según datos divulgados por el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafe).

Sin embargo, recientemente Donald Trump eximió de las tarifas a varias importaciones agrícolas clave, entre ellas a la mayoría del café, ante la ola de críticas internas por el aumento de los precios de los alimentos en Estados Unidos.

A partir de la decisión del Ejecutivo estadounidense se observó una «reanudación de las relaciones comerciales» bilaterales, lo que podría revelar una futura «mejora en las cifras» a partir de diciembre, afirmó en el comunicado el presidente de Cecafé, Márcio Ferreira.

Trump retiró los aranceles sobre los cafés en grano, tostado y molido, pero el café soluble, que representa el 10 % de la exportación al país, aún enfrenta una carga impositiva del 50 %, remarcó la entidad.

Incluso con el arancel, en el acumulado de enero a noviembre Estados Unidos se mantuvo como el principal importador de café brasileño, con 5 millones de sacos, una baja del 32 % en comparación con los once meses de 2024.

En segundo lugar se ubicó Alemania, con 5 millones; luego Italia, con 2.9 millones; Japón, con 2.4 millones, y Bélgica, con un total de 2.1 millones de sacos.

A un mes del final de 2025, Brasil exportó 36.8 millones de sacos de todo tipo de café, lo que supone una caída del 21 % con respecto a los 46.6 millones de sacos del mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, los ingresos por divisas crecieron poco más del 25 % en el mismo intervalo comparativo, hasta los 14,253 millones de dólares. EFE

(VC)