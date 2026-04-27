Las estructuras criminales tiene el control de barrios y colonias en Honduras: Migdonia Ayestas

Tegucigalpa – La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, señaló este lunes que las estructuras criminales tienen el control de los barrios y colonias en el territorio nacional.

En ese sentido, exhortó a la Policía Nacional a recuperar el control de estos territorios que actualmente son dominados por las estructuras criminales.

Los homicidios en Honduras se han incrementado este año en un 5 %, según estadísticas de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) que contabiliza al menos 624 asesinatos hasta el 10 de abril.

La escalada de la violencia se refleja en el control que ejercen las estructuras criminales en los barrios y colonias del país, reflexionó la directora del Observatorio de la Violencia.

Detalló que son los carteles del narcotráfico, las maras y pandillas y las bandas criminales las que configuran el panorama de la violencia en el país y controlan el territorio.

“Es necesario que el Estado a través de sus fuerzas sea el que tenga el control de los barrios y colonias y no estas estructuras”, razonó. (RO)