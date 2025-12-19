Las entradas para los conciertos de Shakira en El Salvador se agotan en menos de 24 horas

San Salvador – Las entradas para los tres conciertos que la cantante colombiana Shakira ofrecerá en El Salvador en febrero de 2026, como parte de su gira ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’, se agotaron en menos de 24 horas, según la información compartida este viernes a EFE en un comunicado.

«Shakira vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. En una respuesta masiva y extraordinaria del público, las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron en menos de 24 horas, luego de que la venta oficial iniciará el 17 de diciembre», indica la misiva proporcionada por la oficina de prensa de la cantante.

Los conciertos están programados para los días 12, 14 y 15 de febrero próximo en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en San Salvador.

«¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, expresó Shakira, de acuerdo con el comunicado.

La información indica que, durante el proceso de venta, «usuarios en redes sociales evidenciaron la alta demanda por los boletos, ya que reportaron filas virtuales de hasta cuatro horas de espera» y que los precios de las localidades oscilaron entre los 45 y los 275 dólares.

Según la misiva, el evento reunirá a más de 82.000 personas y generará un impacto económico estimado de 25 millones de dólares. Alrededor de 4.000 empleos directos y 7.000 empleos indirectos.

Además, añade, confirma sus nuevos récords globales puesto que Billboard ya reconoce su tour como el más lucrativo de la historia para una latina (327,4 millones de dólares) y trae una producción técnica inédita con IA.

La artista, que en 1998 estuvo en suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, ha sido premiada este año con el reconocimiento de Billboard por ‘La gira latina más taquillera de una mujer en la historia’. JS