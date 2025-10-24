Las elecciones se defienden funcionando en el marco constitucional y transmitiendo confianza: Hall

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, señaló este viernes que los comicios generales se defienden funcionando en el marco constitucional y transmitiendo confianza.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que las elecciones se defienden funcionando en el marco constitucional como órgano colegiado y transmitiendo confianza al proceso.

“¡Las elecciones son posibles si se trabaja aún en contextos tensos! por Honduras: basta de crisis. Sigamos trabajando”, subrayó.

Este viernes se registró un episodio de confrontación verbal entre los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López en el Centro de Logístico Electoral (CLE) por los dispositivos biométricos.

El incidente se produjo mientras una comisión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizaba una verificación técnica de los lectores biométricos.

El hecho quedó registrado cuando la consejera López realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. AG