Las elecciones están en peligro, advierte jefe de bancada del Partido Nacional

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano alertó este martes que las elecciones están en peligro porque el Partido Libertad y Refundación (Libre), quiere quedarse en el poder.

“Hemos tenido una reunión previa a la sesión extraordinaria con los 43 diputados hablando sobre la situación de zozobra que hay en el país”, arguyó.

Agregó que los órganos electorales están bajo ataque, vimos el antejuicio presentado contra los magistrados del Partido Liberal y Nacional, asimismo a las consejeras del CNE, Libre le está diciendo a la consejera Cossette López que si no renuncia no habrá elecciones.

“Tenemos que desautorizar a la comisión permanente porque está integrada y compuesta de manera ilegal, sabemos que convocaron para mañana habrá que ver con que locura salen”, detalló.

Zambrano hizo un llamado a la comunidad internacional, a los observadores internacionales que ya se encuentran en el país que Libre no quiere elecciones, se quieren quedar a la fuerza, quieren abusar desde el Congreso y mañana se dará fe de eso.

“Aquí lo que nos toca es denunciar ese ataque visceral desde el gobierno contra los entes electorales”, apuntó. IR