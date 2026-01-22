Las elecciones a la presidencia del Barcelona se celebrarán el 15 de marzo

Barcelona – Las elecciones a la presidencia del Barcelona se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, según han confirmado este jueves a EFE fuentes de la entidad catalana.

La fecha de los comicios ha sido decidida este jueves en la reunión ordinaria de la junta directiva del club azulgrana que preside Joan Laporta, quien se presentará a la reelección.

Según marcan los estatutos, el club debía fijar la fecha de las elecciones entre el 15 de marzo y el 15 de junio. De esta forma, la directiva azulgrana se ha decantado por la primera fecha hábil del calendario.

La votación se celebrará coincidiendo con el fin de semana en el que el primer equipo de fútbol recibe la visita del Sevilla, en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, del que todavía se desconoce la fecha y la hora.

En las últimas semanas, el máximo dirigente de la entidad se mostró favorable a que los socios votaran en un momento en el que se altere lo menos posible la marcha deportiva del primer equipo de fútbol.

«Por la planificación deportiva, quizás sí habría que hacer antes las elecciones, porque depende de cuándo las hagas pueden crear ciertas distorsiones», admitió recientemente Laporta.

A sus 63 años, el abogado barcelonés aspira a repetir la victoria que consiguió en el año 2021 con un 54,28% de los votos. Antes, ya gobernó la entidad entre los años 2003 y 2010, mientras que en 2015 perdió los comicios que ganó Josep Maria Bartomeu.

Además de Laporta, ya han mostrado su intención de presentarse a los comicios Víctor Font, líder del grupo ‘Nosaltres’ y que en las elecciones del año 2021 consiguió cerca de un 30% de apoyos, el exdirectivo Xavier Vilajoana, que no superó el corte mínimo de firmas en los últimos comicios, y el financiero Marc Ciria, que recientemente ha presentado la plataforma ‘Moviment 42’.

Joan Camprubí, líder del grupo de socios ‘Som un Clam’, todavía no ha anunciado si liderará una precandidatura. JS