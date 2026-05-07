Las deportaciones también tienen un impacto económico: Fosdeh

Tegucigalpa – Las deportaciones también tienen un impacto económico en la economía hondureña, advirtió hoy el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

– Organizaciones como el Conadeh manifestaron preocupación por la cantidad de hondureños deportados este 2026.

– Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población.

Desde el Fosdeh, el investigador Mario Palma, advirtió sobre la necesidad de analizar este tema con una mirada integral: migración, empleo, pobreza, protección social y estabilidad económica familiar están profundamente conectados.

Más allá del ámbito migratorio, este fenómeno representa un desafío directo para miles de hogares hondureños que dependen de las remesas como fuente clave de ingresos, indicó.

La discusión pública debe ir más allá de las cifras, razonó al tiempo que dijo que se trata de comprender cómo estas dinámicas impactan la vida cotidiana de la población hondureña y qué respuestas necesita el país.

Las remesas familiares enviadas a Honduras sumaron 3 mil 29.1 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 15 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según estadísticas del Banco Central del país centroamericano (BCH).

Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido entre enero y marzo superó en 394.7 millones de dólares a los 2 mil 634.4 millones captados en el mismo período de 2025.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, se mantuvo como el principal emisor de las remesas que llegaron a la nación centroamericana, al aportar alrededor del 85 % del total recibido.

España se consolidó como el segundo país emisor de remesas a Honduras, con al menos el 9 % del total, mientras que naciones como Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportaron en conjunto el 6 % restante, según el emisor del Estado.

Las madres son las principales destinatarias de las remesas en Honduras, con cerca del 40 % de los beneficiarios, mientras que el 86 % de los recursos se destinó al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.

Las remesas familiares representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, según cifras oficiales.

Honduras cerró 2025 con una recepción de 12 mil 212 millones de dólares en remesas familiares y, según las proyecciones del BCH, se espera que para 2026 el país capte unos 10 mil 670 millones de dólares.

Este flujo de recursos, de acuerdo al BCH, se mantiene como la principal fuente de divisas del país centroamericano, situándose por encima de los ingresos generados por las exportaciones y la inversión extranjera directa.

Cabe señalar que 15 mil 400 hondureños fueron deportados en los primeros 120 días del 2026, lo que representa el retorno de 129 diarios o una persona cada 11 minutos.

En ese sentido, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), expresó su preocupación por la falta de respuesta integral, de las autoridades hondureñas, a las necesidades que presentan las personas migrantes retornadas al país.

Según las estadísticas del Conadeh 14 mil 17 personas, de este país centroamericano, fueron retornadas o deportadas de los Estados Unidos, lo que representa el 91% de los casos, seguido por mil 356 de México y 76 de Guatemala.

Durante estos 120 días fueron retornados a Honduras, mil 265 niños, 251 niñas, mil 432 mujeres y 12 mil 481 hombres.

“El impacto de las deportaciones en Honduras, trasciende el ámbito migratorio y golpea directamente la economía de miles de familia hondureñas. Uno de cada cuatro hogares en el país dependen de las remesas enviadas desde el extranjero”, concluyó el investigador del Fosdeh. (RO)