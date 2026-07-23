Las deportaciones de salvadoreños crecen más del 73 % en el primer semestre de 2026

San Salvador – La cifra de salvadoreños deportados en el primer semestre de 2026 creció un 73,8 % con 10.504 casos, en comparación con el mismo período de 2025 e impulsado por los retornos desde EE.UU., de acuerdo con datos oficiales recabados este jueves.

Las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indican que entre enero y junio del año en curso las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos crecieron un 77 %, llegando a 9.829 frente a las 5.553 del primer semestre de 2025.

En el caso de México, se dio un crecimiento de 59 casos al pasar de 454 en 2025 a 513 en 2026, mientras que los retornos provenientes de otros países aumentaron de 37 a 162 personas, para un crecimiento del 337,8 %.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 fueron deportados 16.051 salvadoreños, un 7,1 % más que el año anterior, cuando fueron 14.986.

La semana pasada, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, habrían tenido una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La reunión figuraba en la agenda oficial de Trump para las 11:00 hora local (15:00 GMT), pero la Casa Blanca no ofreció información sobre el contenido del encuentro y fuentes del Gobierno salvadoreño se limitaron a señalar a EFE que se trató de «una reunión privada».

Se desconoce si en dicha cita abordaron una posible renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para unos 170.000 salvadoreños inscritos desde 2001, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el presidente George W. Bush después de que dos terremotos sacudieron ese año a El Salvador.

El Gobierno Trump extendió el año pasado el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha. JS