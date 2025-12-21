Las comisiones de diálogo del PN y PL deberían reunirse en forma urgente: Moncada

Tegucigalpa – Para el dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada, ante el “retardo malicioso” registrado este día donde no se ha llevado a cabo ni siquiera el 10 % de lo que se hizo ayer, es urgente una reunión entre los representantes de los partidos Nacional y Liberal.

Las 91 actas escrutadas este sábado, son la confirmación de que “alguien está creando obstáculo”, reclamó Moncada quien considera que las comisiones de diálogo de los partidos Liberal y Nacional deberían reunirse en forma urgente ya que “si hay dirección para este tipo de acciones, pues que quede dilucidado y que realmente haya un compromiso serio de poder seguir y continuar con este escrutinio especial”, dijo.

Moncada reclamó que el tiempo sigue corriendo y no se ha avanzado en el conteo especial “yo llamo a la dirigencia de mi Partido Liberal, igual al Partido Nacional, a la de Libre no porque sabemos cuál es la posición de ellos y si es cierto que hay algún acercamiento entre Libre y el Partido Liberal yo quisiera que no fuera así, que no se esté prestando a un juego”, dijo.

El dirigente liberal refirió que la mayoría de los hondureños, incluidos muchos liberales, no están de acuerdo con un acercamiento con el partido gobernante y defendió que el liberalismo quiere que se avance en el escrutinio especial y que gane el que tenga que ganar. VC