Las campañas de división en el PL vienen de otros partidos políticos

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Rumy Bueso, dijo este viernes que esa institución se mantiene firme hasta el final en la ruta de la búsqueda de la presidencia de la junta directiva del Congreso Nacional y señaló a fuentes externas como las responsables de las campañas de división en el liberalismo.

Bueso llamó a los dirigentes del PL a dejar los enfrentamientos y pidió que busquen la unidad para lograr la presidencia del Congreso, “de lo contrario va a ser muy difícil”, reconoció.

“En mi caso yo estoy claro que voy hasta el final a buscar la presidencia del Congreso sea con Marlon Lara o con Yuri Sabas, cualquiera de los dos que salga electo en el Partido Liberal con ese vamos hacer la lucha”, dijo.

El parlamentario indicó que “las campañas de división vienen de otros partidos políticos, muchos militantes de mi partido están cayendo en esa trampa, en esa desinformación y se están prestando a los juegos del Partido Nacional y posiblemente del partido Libertad y Refundación (Libre)”, dijo. VC