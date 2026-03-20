Las calles que estarán cerradas este viernes a inmediaciones del Estadio “Chelato” Uclés

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó este viernes sobre las calles que estarán cerradas este día por motivos de recreación a partir de las 3 de la tarde.

– Dos conciertos, tomas y accidentes colapsan el tráfico en la capital.

Entre los pasos que permanecerán clausurados por unas horas están: el semáforo a inmediaciones del CIS Alonzo Suazo, la calle de Las Flores, las inmediaciones de la Feria del Agricultor, cerca del Estadio Birichiche, entre otros.

El motivo es el concierto que dará un grupo mexicano en el Estadio José de la Paz Herrera, conocido como «Chelato» Uclés.

Los capitalinos asistirán al concierto por lo que las autoridades policiales indicaron estar listos para brindar la seguridad necesaria.

Este viernes se registra tráfico vehicular casi en toda la ciudad por protestas que realizan empleados del Programa Nacional de Reducción de la Pobreza (PNRP), y del Sistema de Emergencias 911. IR