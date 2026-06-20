Las algas retornan al estanque reflectante de Washington tras la remodelación de Trump

Washington.- El famoso estanque reflectante de Washington se ha vuelto a llenar de algas que han teñido nuevamente de verde el agua, apenas un par de semanas después la costosa y controvertida remodelación impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que precisamente buscaba eliminar estos organismos y embellecer la piscina.

Las obras en el estanque situado frente al Monumento a Abraham Lincoln concluyeron a principios de junio, tras el revestimiento del fondo con un tono azul «inspirado en la bandera estadounidense», una iniciativa promovida por el mandatario dentro de su plan para «embellecer» la capital.

Sin embargo, el retorno de las algas en los últimos días provocó que el agua adquiriera de nuevo un color verdoso, alejándose del resultado pensado inicialmente.

La Administración afirmó que las algas «residuales» se eliminarían inmediatamente después de la renovación, pero estas se lograron reproducir debido a las altas temperaturas de las últimas semanas.

El estanque se sometió a tratamientos químicos

Trump había promocionado esta reforma con la que buscaba limpiar el estanque, que a su parecer estaba en un estado «sucio y desagradable» antes de los cambios.

Los servicios de mantenimiento de la ciudad intervinieron con tratamientos químicos, aplicando lejía y otros productos desinfectantes, pero todavía se puede ver el agua de color verde.

La situación ha reavivado el debate sobre la gestión del proyecto, cuyo coste final escaló hasta alrededor de los catorce millones de dólares, muy por encima de las estimaciones iniciales de menos de dos millones, según informó el diario The New York Times.

El estanque reflectante es uno de los espacios más reconocibles de la capital y ha sido escenario de momentos históricos como el discurso de Martin Luther King en 1963 en el que arrancó diciendo «tengo un sueño».

Las obras hacen parte de un paquete de intervenciones propuestas por Trump en distintos edificios y espacios emblemáticos de la capital, entre ellas la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca y otros proyectos con vistas al aniversario 250 de la Independencia de EE.UU.