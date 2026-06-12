Largas jornadas y sueldos bajos: Secretaría de Trabajo denuncia abusos laborales en empresas de seguridad

Tegucigalpa – El viceministro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Discua, denunció una serie de abusos laborales detectados en empresas de seguridad privada, relacionado con incumplimientos relacionados a salarios, jornadas laborales y prestaciones de ley.

“Estamos viendo que no pagan salario mínimo, estamos viendo que al trabajador le hacen laborar 10, 11 horas. A veces no le quieren dar su día de descanso remunerado”, afirmó el subsecretario.

Según explicó, uno de los hallazgos más recurrentes involucra a empresas de seguridad privada que presuntamente registran salarios superiores a los realmente pagados a sus empleados.

“A veces a los guardias los ponen a firmar planillas por 12 mil o 13 mil lempiras y luego les pagan 8 mil lempiras, aprovechándose de que muchos de ellos de repente ni siquiera acaban de leer y escribir”, aseguró Discua.

El viceministro advirtió que las empresas que incumplan la normativa laboral pueden enfrentar multas que varían según la gravedad de las faltas detectadas.

Explicó que las sanciones pueden ir desde varios salarios mínimos hasta montos que superan los 500 mil lempiras en los casos más graves según los procesos de inspección y sanción que coordina la secretaría con otras instituciones estatales.

Buscan formalizar a más de 60 mil empleos

El subsecretario indicó que actualmente existen alrededor de 60 mil vigilantes en Honduras, por lo que el objetivo no es afectar las fuentes de empleo, sino regularizar y formalizar las condiciones de trabajo.

“Son 60 mil familias que dependen de esta actividad. No se pueden perder esos empleos, sino que se deben formalizar y regularizar”, concluyó.

Discua garantizó que ya se han iniciado reuniones con empresarios del sector y aseguró que en los próximos meses se comenzarán a observar resultados de las estrategias impulsadas para combatir los abusos laborales y fortalecer la protección de los trabajadores.

Las autoridades instaron a los guardias y demás trabajadores afectados a presentar denuncias formales ante la Secretaría de Trabajo.

El funcionario reconoció que muchas veces los empleados aceptan arreglos extrajudiciales debido a su situación económica, lo que dificulta que los procesos lleguen hasta una resolución definitiva.

“Cualquier guardia se puede abocar a la Secretaría de Trabajo e interponer reclamos. La mayoría gana sus casos porque se les han violentado sus derechos laborales”, concluyó Discua. AD