Largas filas se reportan en los centros de votación en Honduras

Tegucigalpa – La población hondureña realiza largas filas este domingo para poder ejercer el sufragio en los diferentes centros electorales a nivel nacional.

– Algunos centros de votación retrasaron su apertura por la falta de custodios electorales, pero en general el proceso avanza con normalidad.

Hasta el momento se reportan largas filas en los centros electorales, en algunos de ellos aún no han abierto los portones, en otros hacen falta las papeletas presidenciales.

Sin embargo, la población se ha apostado en las afueras de los centros de votación para realizar su deber de ejercer el sufragio.

Pobladores de la colonia 21 de Febrero realizan largas filas ya que el centro de votación ubicado en la escuela doctor Roberto Suazo Córdova aún se mantiene cerrado.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall indicó que no le han reportado problemas mayores en el inicio del proceso electoral.

“El llamado es a la población que salga a votar masivamente”, dijo.

En las instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras, reportan problemas en la llegada de los custodios electorales, por lo que las filas de personas en esa zona son considerable.

Igualmente, en la colonia 21 de Febrero también la población está denunciando que los portones se mantienen cerrados y las filas de personas también son largas.

Honduras elige este domingo a las nuevas autoridades que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años.

El Consejo Nacional Electoral ha habilitado a 6.4 millones de hondureños para que puedan ejercer el sufragio este domingo. IR