Largas filas de maestros en el Inprema para solicitar adelanto de aguinaldo ante crisis económica

Tegucigalpa – Desde horas de la madrugada, decenas de docentes formaron largas filas por segundo día consecutivo en las oficinas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), tanto de la zona norte como en la capital Tegucigalpa, para realizar el trámite de adelanto de aguinaldo, conocido como «Rapibono», debido a las dificultades económicas que enfrentan y al alto costo de la vida.

Los maestros manifestaron que sus salarios ya no son suficientes para cubrir las necesidades básicas, por lo que buscan acceder de manera anticipada a este beneficio para hacer frente a deudas, gastos del hogar y emergencias médicas.

«Vengo desde Tela, salí a la 1:00 de la mañana para llegar a hacer el trámite. Con lo cara que está la situación ya no nos ajusta el salario, apenas alcanza para lo necesario. Como necesito hacer unos arreglos en la casa, solicito el aguinaldo por adelantado», expresó la docente Karla Patricia.

Por su parte, el maestro Darwin Hernández, señaló que el adelanto representa un alivio temporal para muchos educadores. «El Inprema está para brindar beneficios y buscamos adelantar el aguinaldo porque tenemos deudas; estamos con el agua hasta el cuello. Hay problemas financieros graves. Es una lástima que la situación sea tan difícil. Necesitamos un sistema de alivio de deuda para el magisterio porque la realidad es que existe una fuerte crisis económica», manifestó.

Los docentes coincidieron en que el elevado costo de la vida los mantiene endeudados y sin posibilidades de ahorro, obligándolos a recurrir a este mecanismo para solventar compromisos económicos.

De acuerdo con lo expuesto por los docentes entrevistados por medios de comunicación en la sede del instituto de previsión ubicados en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, la situación económica para muchos educadores es muy complicada por el alto costo de vida y el poco poder adquisitivo, en ese sentido piden al Congreso Nacional, legislar a favor de un sistema de consolidación de deudas para el gremio. LB