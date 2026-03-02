Laporta y Font superan claramente número de firmas en su camino a la presidencia del Barça

Barcelona (España) – Como era previsible, Joan Laporta (8,171), que presentó su dimisión a la presidencia del FC Barcelona para aspirar a la reelección, y Víctor Font (5,144) superaron holgadamente el número de firmas para convertirse este lunes en candidatos (2,337); Marc Ciria presentó 2,844 y Xavier Vilajoana quedó fuera de la carrera electoral, con 1,621 apoyos.

Además de estos cuatro precandidatos, otros dos socios, Dani Juan y William Maddock, también presentaron sus firmas. Juan, un joven socio de La Bisbal, presentó 84. «Hay cosas que creemos que no se hacen bien», dijo. Maddock presentó nueve y aseguró que ahora apoyará a Font.

La gran pregunta, justo antes de que dé comienzo la validación de las firmas y por tanto la campaña electoral que derivará en los comicios del 15 de marzo, es si finalmente Font y Ciria conformarán una candidatura conjunta (suman 7,988 firmas entre ambos y 9.609 con los avales de Vilajoana) para hacer frente a Laporta (8,171), la única opción plausible para pugnar con el último presidente azulgrana.

Laporta presentó este lunes 8.171 firmas, por encima de los 2,337 apoyos necesarios para concurrir en los comicios. Ganador de las elecciones de 2021 con 30,184 votos, presentó en aquella ocasión 10,272, de las que fueron validadas 9,625.

«Estamos contentos porque el Barça está vivo, en un buen momento de su historia. Tenemos la sensación de haber hecho un buen trabajo y queremos rematar la faena, explicar con tranquilidad la obra hecha: la recuperación económica, el Camp Nou, (Hansi) Flick en el banquillo, (Anderson Luis de Souza) Deco en los despachos y un equipo que tiene una fórmula que funciona, el más valorado del mundo», comentó el presidente saliente.

Laporta, que parte como el favorito en los comicios, opinó que «en absoluto» la disminución en las firmas presentadas suponga una pérdida de apoyo de los socios, y las achacó a que en 2021 hubo una mayor movilización porque el club vivía «momentos de cambio» y «una situación económica complicada».

Víctor Font sorprendió al presentar más de 5,140 firmas -muy por encima de las 2,337 necesarias para concurrir a los comicios- y aseguró que «hay un clamor para el cambio» en la presidencia del club azulgrana.

El líder de la plataforma ‘Nosaltres’ (Nosotros, en catalán) fue el primero en presentar sus apoyos en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, y afirmó que «ha llegado el momento del plebiscito entre el Barça del pasado y el del futuro».

El precandidato, segundo en las elecciones de 2021 con 16,679 votos frente a los 30.148 de Joan Laporta, presentó 4,731 firmas en los últimos comicios -4,431 de las cuales fueron validadas- e indicó que se siente «muy optimista» de cara ante la cita electoral.

Ciria, que se mostró exultante por las 2,844 firmas presentadas, eludió pronunciarse sobre la posibilidad de cerrar una candidatura unitaria.

«Llevamos todo el tiempo hablando con todo el mundo que quiere el cambio. De lo que tenemos más ganas es proyectar las personas del ‘Movimiento 42’ (que lidera) para proteger a los socios, eso queremos. Estamos seguros de que podemos ganar estas elecciones», dijo.

Ciria no cree en que las elecciones tengan que ser un plebiscito -un sí o no a Laporta-. «Creo en los proyectos y el nuestro es el mejor proyecto que, además, lo hemos presentado en propositivo. Creemos que tenemos una responsabilidad con los socios. Este es un proyecto ganador», insistió.

Vilajoana, que fue el perdedor de la jornada al quedarse fuera de la carrera electoral, agradeció los 1,621 apoyos recibidos.

«Nuestra responsabilidad es entregar todos los avales que hemos recibido. No nos escondemos, somos transparentes. Entre todos y todas debemos proteger y asumir el compromiso de no ensuciar el proceso electoral de nuestro club, nos guste más o menos cómo esté organizado, tengamos más o menos firmas», argumentó.

El club tiene hasta el 5 de marzo para el recuento de papeletas y la proclamación de candidatos. Entre el 6 y el 13 de marzo se llevará a cabo la campaña electoral, el 14 de marzo es la jornada de reflexión y el 15 de marzo el día de las elecciones. EFE