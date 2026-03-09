Laporta y Font se enzarzan por el proyecto deportivo, Nike y las ‘palancas’ en el debate

Barcelona – El abogado Joan Laporta y el empresario Víctor Font, candidatos a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, se han enfrentado este lunes a un tenso debate en el que se han enzarzado por el proyecto deportivo, el acuerdo con Nike y las ‘palancas’ (venta de activos) que aprobó la junta directiva anterior.

Más allá del impacto que han causado las declaraciones del extécnico Xavi Hernández sobre la gestión de Laporta en una entrevista en ‘La Vanguardia’, el primero de los dos cara a cara entre los aspirantes a la presidencia, organizado por el Grupo Godó, ha estado marcado por el intercambio de ataques personales entre ambos.

Font ha prometido que él no llevará el club «en el bolsillo», mientras que el presidente saliente ha calificado a su contrincante de «mestretites (sabiondo) de vuelo gallináceo» y de explicar unas mentiras sobre su gestión que, en su opinión, le «desacreditan» para ser presidente del club azulgrana.

Messi y Xavi, protagonistas en el primer tramo del debate

El debate ha durado más de una hora y media y ha estado marcado por los reproches constantes entre ambos y las interrupciones. El primer tramo lo han dedicado para valorar las declaraciones de Xavi, quien aseguró en una entrevista a ‘La Vanguardia’ que fue el expresidente quien «tiró atrás» la incorporación del argentino Lionel Messi porque «no quería una guerra con él».

En este sentido, el expresidente ha reiterado que no fichó por el Barcelona en 2023 porque regresar al club azulgrana comportaba «mucha presión» para él, y que el futbolista argentino prefirió aceptar la oferta del Inter de Miami.

En este sentido, Font ha afirmado que estas palabras de Xavi le han «dolido y sorprendido», si bien ha comentado que «los hechos le dan tranquilidad», puesto que han demostrado que hizo «lo que tenía que hacer».

Y este ha sido el primer punto de tensión entre los candidatos, que ha desencadenado en el primer reproche directo entre ambos.

“Has mentido. Has dicho que nos convertiríamos en una sociedad anónima. Es una mentira. Has mentido que yo reparto carnés de buenos y malos barcelonistas. Yo no he dicho nada de eso. Si ponemos el Barça en tus manos, que eres un tecnócrata, lo que pasará es que volveremos a estar arruinados”, ha aseverado Laporta.

A lo que el consultor especializado en telecomunicaciones ha respondido: “El monopolio del Barça en el corazón no lo tienes. Yo lo tengo en la cabeza y en el corazón. Lo que te aseguro es que yo en la cartera el Barça no lo llevo ni lo llevaré nunca”.

Más tarde, tras la primera pausa, el conductor del debate, Jordi Basté, ha preguntado a Font sobre esta última afirmación, a lo que el líder del movimiento ‘Nosaltres’ ha puntualizado que él no vivirá del Barça, si es presidente.

Y, tras ello, Laporta ha tirado de ironía: “Este debe ser el momento en el que el ordenador del señor Font le dice que ‘Laporta saltará’. No saltaré por una mentira que te desacredita para ser presidente del Barça. Estas insinuaciones tienen muy mala fe. Si crees que vivo del Barça, lo tienes que explicar. Yo no insinuo”.

Discrepancias por el proyecto deportivo

El ‘cuerpo a cuerpo’ entre ha continuado cuando han hablado sobre sus respectivos proyectos deportivos. Laporta ha asegurado que la dirección deportiva que plantea su rival, que pretende sustituir al actual responsable, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, por el tridente formado por el analista Carles Planchart, el formador Albert Puig y el preparador físico Francesc Cos, pone “en peligro” la continuidad del técnico Hansi Flick.

“Sacar a Deco de la estructura deportiva provocará que Hansi Flick no esté a gusto”, ha señalado Laporta, quien ha opinado que el conocimiento del actual director deportivo es “incomparable” con el que tienen “juntos” los tres hombres de fuertes de la otra candidatura en el área deportiva.

“Lo que dice Laporta sobre Flick es hacer lo que hizo en la campaña anterior con Messi”, ha comentado Font, quien ha recordado que el entrenador alemán “es empleado del FC Barcelona” y que la entidad “está por encima de su presidente”.

Laporta se defiende ante las críticas por la comisión a Darren Dein

Otro de los puntos en los que ambos candidatos han discrepado es el referente a la comisión que la junta anterior pagó a Darren Dein por mediar entre la entidad y Nike para cerrar el acuerdo de patrocinio con la multinacional estadounidense hasta el año 2038.

Font ha atacado al expresidente preguntándose lo siguiente: “¿Cómo es posible que para hacer de mediador a un amigo suyo (Darren Dein) se le pagaran 50 millones de comisión por un servicio que con la mejor empresa de mediación del mundo podría haber costado medio millón de euros?”.

Y Laporta se ha defendido asegurando que “el Barça no ha pagado 50 millones” a Nike y que solo pagará “un 1,65%” del total de la operación repartido en los próximos 14 años, mientras que la empresa del bumerán aportará el otro “1,25%”.

“Esta operación nos permitió inscribir jugadores. La intermediación fue absolutamente necesaria. Un 1,65% está dentro del mercado. Mezclas manzanas con peras. Fue un gran trabajo de Darren Dein”, ha añadido Laporta.

Enfrentamiento por las ‘palancas’

Esta no ha sido la única operación del mandato de Laporta que ha cuestionado Font, quien también ha puesto en duda la activación de la ‘palanca’ referente al negocio digital y audiovisual del club, que en su momento se vendió por 200 millones de Jaume Roures a Orpheus, propiedad de Jaume Roures, y a la empresa socios.com.

“¿Por qué lo vendemos a gente extraña?”, se ha preguntado el líder de ‘Nosaltres’, quien ha lamentado que cinco años después este negocio del club sigue valorado «en cero euros».

“Lo hicimos en un momento de máxima dificultad. Somos el club que más suscriptores tiene en Youtube del mundo, con más seguidores en las redes y visitas en la página web. ¿Sabes del potencial que tiene?”, ha respondido Laporta.

En la misma línea, el adversario de Laporta ha puesto en duda la operación que la junta directiva anterior hizo con New Era Visionary Group como proveedor de servicios tecnológicos del Spotify Camp Nou y que, a su vez, pagó 28 millones de euros para quedarse con una parte de los asientos VIP del estadio.

“Encontramos a esta gente para que nos pagaran 28 millones de euros, que entraron en LaLiga antes del 2025. Tenemos que saber movernos en momentos de máxima dificultad y eso nos permitió inscribir a Olmo”, ha defendido Laporta.

Todo ello mientras Font ha presumido de un plan económico con el que pretende que el club facture 1.650 millones de euros y genere beneficios, algo que, en su opinión, no ha conseguido la junta de Laporta en los últimos cinco años.

“Hemos acumulado pérdidas por 1.000 millones de euros y hemos vendido patrimonio del club por 800 millones a empresas con una reputación que no está clara”, ha lamentado.

A lo que Laporta ha respondido con otro dato: “Teníamos un club arruinado y ahora está saneado. Facturamos más de 1.000 millones de euros, con un récord histórico en patrocinios, somos los que más vendemos en ‘merchandising’, tenemos credibilidad financiera y las perspectivas son positivas. lo dice la agencia Morningstar. Lo dice Deloitte”.

Fueron los últimos coletazos de un debate en el que en muchos momentos reinó la tensión y en el que apenas hubo tiempo de tratar las propuestas del ámbito social que presentan ambas candidaturas.

El próximo jueves, en el último debate antes de las elecciones del próximo 15 de marzo que organizará TV3, Font y Laporta afrontarán otro ‘cara a cara’ para dar más detalles sobre ésta y otras cuestiones que han quedado en el tintero. EFE