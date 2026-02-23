Laporta, denunciado por cobro de comisiones indebidas, asegura que se trata de calumnias

Barcelona – El presidente saliente del FC Barcelona y precandidato a las elecciones del club, Joan Laporta, ha calificado de «falsa» la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por un socio del club por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto «cobro de comisiones indebidas».

Según ha publicado ‘El Periódico’, en el escrito se detallan una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero. Además de Laporta, entre los denunciados también figura buena parte de su equipo directivo, desde el presidente en funciones Rafael Yuste, como Maria Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells o el ex vicepresidente económico Eduard Romeu.

La denuncia también se extiende a Manel del Río, entonces director financiero y ahora director general; Sergi Atienza, jefe del departamento de cumplimiento (‘compliance’); Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos, así como al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, socio del despacho Laporta & Arbós, además de dos administradores de compañías implicadas y un intermediario.

Según la misma información, la denuncia fue presentada a última hora del pasado viernes en el juzgado de guardia del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y se ha acompañado de 38 documentos, entre los que figuran «información empresarial y artículos de prensa sobre las operaciones (Nike y construcción del nuevo estadio)» sobre las que pivota la acusación».

En los próximos días, la Audiencia Nacional deberá proceder al reparto de esta denuncia entre los jueces adscritos a este órgano judicial y entonces será el magistrado al que le corresponda, quien decidirá si la admite a trámite o si la rechaza.

En el escrito, según ‘El Periódico’, se detalla «un entramado de sociedades» radicadas en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia, a la que define como una «estructura» de «cobros de comisiones indebidas» que se abonaban en «jurisdicciones opacas». Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de «negocios aparentemente legítimos».

En unas declaraciones a ‘Catalunya Radio’, Laporta ha comentado que la denuncia está realizada a base de «recortes de prensa» y ha advertido que «las calumnias serán denunciadas».

«Me han enviado un mensaje que se había producido. Hace tiempo que intentan ensuciar el proceso electoral, el Barça… y la estrategia era mediática y ahora está en una dimensión judicial», ha dicho Laporta, quien insiste que todo es «falso» y lo relaciona con una estrategia «mediática, judicial y electoral».

Laporta considera que existe un interés por perjudicarle, justo en el inicio de la carrera electoral para ser reelegido como presidente. «No podemos publicar los contratos por acuerdos de confidencialidad. En estos parámetros podemos ser transparentes. No sabemos quién ha puesto la denuncia y todo está hecho con voluntad de calumniar», ha insistido.

Además ha recordado que «al madridismo sociológico no le gusta nada» que él sea presidente y ha comentado que quiere saber quién ha interpuesto la denuncia para contrarrestarla, porque se trata de «calumnias que son absolutamente falsas».

Laporta sostiene que todos los acuerdos firmados se han realizado para «para salvar el Barça» y ha puesto como ejemplo el alcanzado con la empresa New Era para la venta de palcos VIP en el estadio, una operación que permitió la inscripción de Olmo, según ha recordado.

En cuanto a la comisión de Darren Dein, que recibió 50 millones de euros por su intermediación en el contrato de renovación de Nike, Laporta ha insistido en que gracias a esa gestión el Barça pudo firmar con la marca del bumerán, después de la relación estaba «destruida y en sede judicial».

«Dein trajo la oferta de Puma. En ese momento ya habíamos roto con Nike. La comisión como intermediario se paga en 14 años, se paga entre Barça y Nike. Todo es para meter mierda», ha dicho.

Sobre el contrato con la República Democrática del Congo, Laporta ha comentado que la Fundació FC Barcelona realizará «una actuación» sobre el terreno porque desde el club azulgrana se quiere «mejorar la vida de personas que están en situación difícil».

«Era un contrato de 44 millones, se tenía que hacer. No me arrepiento porque ha ido bien para la economía. Tenemos argumentos para responder a todo», ha concluido. EFE