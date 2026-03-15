Lanzan programa de limpieza de playas previo y durante Semana Santa

Tegucigalpa – La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Instituto Hondureño del Turismo (IHT) lanzaron un programa de limpieza y conservación de playas de cara a Semana Santa.

La iniciativa que busca mantener en mejores condiciones los principales destinos costeros del país de cara a la temporada de mayor movilización.

El lanzamiento se realizó en la playa municipal de Tela con la presencia del ministro de la SIT, Aníbal Ehler; y el ministro de Turismo, Andrés Ehler; y el alcalde Ricardo Cálix.

Alrededor de 216 personas integradas en 17 microempresas de mantenimiento y personal de supervisión realizarán estas labores de limpieza de 155.93 kilómetros de playa y desembocaduras de ríos durante dos meses.

También se desarrolló un proceso integral de capacitación a personal de estas

microempresas, en metodologías especializadas para la remoción y manejo del sargazo como procesos de caracterización, clasificación y registro de residuos sólidos, para mitigar de manera técnica los impactos ambientales.

Las jornadas de limpieza se ejecutarán con el apoyo de microempresas locales en seis departamentos: Colón, Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía, Choluteca y Valle.

El objetivo es mejorar las condiciones de las playas para el disfrute de turistas nacionales y

extranjeros.