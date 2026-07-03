Lanzan libro que relata la historia económica de Honduras a través de la biografía de Paul Vinelli

Tegucigalpa – La escritora Gigi Vinelli presentó su obra “Paul’s Way”, un libro biográfico que narra la vida de su padre, Paul Vinelli, y su aporte al desarrollo institucional y económico de Honduras desde su llegada al país en 1949.

– De origen italo-estadounidense, pero nacionalizado hondureño, Paul Vinelli (1922-1997) fue una figura importante para el desarrollo de la banca nacional.

La autora destacó que Vinelli participó en la creación de instituciones clave como el Banco Central de Honduras, además de su larga trayectoria al frente del Banco Atlántida.

“Me di cuenta que quien tenía que ser era yo porque quería hacerlo y porque tenía acceso a información que toda mi familia había guardado sobre su vida no pública”, explicó Vinelli.

El escrito relata anécdotas que recorren desde la incursión en las ciencias económicas de Paul Vinelli, su llegada en Honduras, y episodios oscuros como su secuestro en 1981.

La escritora añadió que la obra también retrata el contexto histórico del país en aquella época, marcado por limitaciones en infraestructura y desarrollo económico.

El libro ya está disponible en inglés, y se prevé su lanzamiento en español “A Su Manera” para distribuirlo en el país en las próximas semanas. AD