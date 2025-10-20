Lanzan enciclopedia de valores y hábitos para fortalecer la formación integral en centros educativos públicos

Tegucigalpa- Con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes hondureños, la Sociedad Bíblica de Honduras, en coordinación con la Secretaría de Educación y con el apoyo de la Sociedad Bíblica Británica, presentó el proyecto “Aprendiendo a ser diferente”, que contempla la distribución de 6,000 ejemplares de la Enciclopedia de Valores y Hábitos en centros educativos gubernamentales vulnerables de 11 departamentos del país.

La entrega del material se realizará entre octubre y noviembre de 2025, beneficiando a 6,000 docentes que incorporarán el contenido en sus aulas de manera sistemática.

La enciclopedia, valorada en 660,000 lempiras, aborda 42 temas sobre valores y hábitos, con el fin de promover actitudes positivas, la convivencia pacífica y el desarrollo de una sociedad más justa y saludable.

Durante el lanzamiento oficial, representantes de los distritos educativos de Tegucigalpa y Comayagüela conocieron la metodología para el uso pedagógico del material, el cual será incorporado en el próximo año académico.

Los docentes participantes expresaron su entusiasmo y compromiso con la iniciativa, destacando la importancia de fortalecer la educación en valores desde las aulas, en un contexto donde la sociedad enfrenta diversos desafíos éticos y de convivencia.

La Sociedad Bíblica de Honduras reiteró su compromiso de apoyar a la educación nacional a través de proyectos que promuevan la formación moral, espiritual y ciudadana de los niños y jóvenes hondureños.LB