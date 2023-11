Lanzan campaña para resaltar el papel del periodismo en la sociedad

Tegucigalpa – Este miércoles se hizo el lanzamiento de la campaña “PENsar Libres” orientado para resaltar el impacto del periodismo en las sociedades.

La campaña fue realizada por las organizaciones PEN Internacional, PEN Honduras, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y la embajada del Reino Unido en Guatemala.

“PENsar Libres” inició este miércoles y culminará el 1 de febrero de 2024, la campaña se divulgará en redes sociales tanto regionales como internacionales, canales de radio y televisión de Honduras.

Estoy muy contento de que @UKinHonduras esté apoyando este proyecto en #Honduras junto a @pen_int, @penhonduras y @asopodehu. A través de la campaña #PENsarLibres esperamos generar un cambio importante a favor de un periodismo libre.



Conoce más aquí: https://t.co/1Z8y36gmdY pic.twitter.com/y9bhUmZvkI — Nick Whittingham (@WhittinghamFCDO) November 22, 2023

El objetivo de la campaña es buscar sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de un periodismo libre e invitar a la ciudadanía a plasmar en sus redes sociales sobe su visión que tiene esta profesión en la vida cotidiana.

Los fundamentes de la campaña son: la libertad de los medios de comunicación, los momentos de incertidumbre democrática, periodismo libe y que sea un canal de expresión de la sociedad en diversos niveles.

La coordinadora para América Latina de PEN International, Alicia Quiñones, citó cifras de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), que entre enero de 2021 y septiembre de 2023, 9944 periodistas y defensores fueron víctimas de ataques.

Alicia Quiñones, coordinadora de la región de América Latina de PEN International.

Quiñones señaló que el ejercicio del periodismo es importante por su expresión en las sociedades, documentación para las comunidades indígenas y ayudar en el avance de los derechos de las comunidades minoritarias.

“Tener un periodismo libre, fomenta la libertad y las decisiones de los ciudadanos, en todos los momentos, el ejercicio libre del periodismo es humanitario”, enfatizó Quiñones.

Mientras que la directora de Asopodehu, Dina Meza, dijo que otro objetivo de la campaña es tener diálogo con las autoridades nacionales como la presidencia y las secretarías de Estado.

Dina Meza, directora de Asodehu y PEN Honduras.

Indicó que los periodistas deben ir señalando cuales son los obstáculos que enfrenta en el ejercicio de la libertad de expresión.

No obstante, lamentó que ninguna de las instituciones estatales hondureñas les abrió las puertas para dialogar sobre el ejercicio de libertad de expresión.

“Estas puertas deben de abrirse, no entendemos y me preocupa el silencio, solicitamos entrevistas y diálogos, pero no respondieron los correos electrónicos, nos dejaron en visto los mensajes en WhatsApp y nos manda un mal mensaje”, externó.

Recalcó que quiere hablar de la libertad de expresión con las autoridades nacionales. AG