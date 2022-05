Lanzan al mercado la nueva pasta dental Curaprox

Tegucigalpa – Llegó a Honduras la nueva pasta dental Curaprox BE YOU que viene a complementar una nueva filosofía de cuidado oral, nuestro lema es “los dientes limpios no se enferman” ahora vamos a lanzar al mercado una pasta dental de consumo masivo.

Esta nueva opción de pasta dental no tiene que ser recetado por dentistas, le deja un blanqueamiento natural y con suavidad. Una nueva dimensión en salud bucal. Ilumina tu rutina de salud bucal – perfecta para cepillos dentales manuales y eléctricos.

Entre los beneficios están: Hace un blanqueamiento sin agentes abrasivos, no tiene micro plástico, remueve manchas débilmente adheridas al diente, remineraliza el esmalte, se puede usar desde los 3 años y además de eso tiene colores y sabores divertidos.

La doctora Melissa Ramos explico que “BE YOU hacen más divertida tu rutina de cepillado – perfecta para cepillos dentales manuales y eléctricos, sólo con ingredientes naturales – Odiamos el SLS, Triclosán, decolorantes y micro partículas de plástico. Es fresca, vibrante, suave – una revolución para tu salud bucal”.

Colores tan hermosos que iluminan un lunes por la mañana. Combinaciones de sabor con el factor ‘Guau’. Escoge dependiendo de cómo te sientas. Frescura y una boca saludable, garantizada.