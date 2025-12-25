Landau felicita a Nasry “Tito” Asfura por su victoria electoral y expresa disposición de colaboración

Tegucigalpa– El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, así como al pueblo hondureño, por la realización de unas elecciones generales que calificó como exitosas y reñidas.

A través de un mensaje público, en su cuenta de X Landau expresó que Estados Unidos espera colaborar estrechamente con la nueva administración que encabezará Asfura a partir de 2026.

“Felicitaciones al presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura y al gran pueblo de Honduras por unas elecciones exitosas y reñidas. Estados Unidos espera colaborar estrechamente con la nueva administración de Asfura. ¡Papi a la orden!”, señaló el funcionario estadounidense.

Las felicitaciones se produjeron tras la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos consejeros brindaron ayer miércoles 24 de diciembre —en vísperas de la Navidad— la resolución que acredita a Asfura como ganador de las elecciones generales para el período 2026-2030.

Por su parte, el presidente electo reiteró su compromiso de gobernar para todos los hondureños y aseguró que no fallará a la confianza que la ciudadanía depositó en él en las urnas. “Confirmo mi determinación de trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar”, manifestó Asfura luego de conocerse la resolución del órgano electoral.

Con el aval oficial del CNE y el reconocimiento internacional, el presidente electo inicia la etapa de transición de cara a su toma de posesión, en un contexto marcado por expectativas sobre el rumbo político, económico y social que tomará el país en el próximo cuatrienio.LB