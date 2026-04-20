Lamine Yamal: «Messi es un ídolo, el mejor deportista de la historia»

Madrid – Lamine Yamal, delantero internacional del Barcelona, declaró este lunes que el argentino Leo Messi es «un ejemplo, un ídolo y el mejor jugador de la historia» y aseguró que uno de los próximos retos que tiene como futbolista es intentar «salir campeón» con la selección española en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

El delantero del Barcelona, reconocido en Madrid con el premio Laureus al mejor deportista joven del mundo del año, dijo sentir «orgullo» porque la Academia le «reconozca con un premio que es la primera vez que se da».

«Al principio te cuesta darte cuenta que tienes una responsabilidad y que no puedes equivocarte porque eres el ejemplo de muchos niños. Lo tomo como algo bueno, trato de decir siempre algo con sentido y alguna vez me equivocaré pero tengo 18 años y es así», comentó.

Lamine Yamal aprovechó este galardón para elogiar a Leo Messi, un deportista que, al igual que él, se formó en el Barcelona y llegó a triunfar en el primer equipo.

«Cuando te das cuenta que un deportista no es solo leyenda en su deporte sino en todos los demás es porque es el mejor. Messi es un ejemplo. Es el mejor futbolista de la historia y también el mejor deportista. Para mi no es un ídolo más. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, por el ejemplo de todo lo que ha hecho y ojalá seguir su camino», comentó.

Por último, Lamine Yamal puso la mente en su próximo reto con la selección española.

«Estoy con mucha ilusión. Llevo soñando desde pequeño para jugar un Mundial y quiero ver a mi madre en la grada. Quedan dos meses, que se harán cortos, y ojala podamos salir campeones», concluyó. JS