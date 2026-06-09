Lamine Yamal en el Madame Tussauds

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Lamine Yamal en el Madame Tussauds9 de junio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasEEUU recibe con cacheos y perros rastreadores a las selecciones de Senegal y Uzbekistán 9 de junio de 2026 Nueva York permite a bares y restaurantes abrir hasta las 4 de la mañana durante Mundial 9 de junio de 2026 Sheinbaum duda si asistirá al Fan Fest del Mundial en Ciudad de México por las protestas 9 de junio de 2026 Abde sufre esguince del ligamento lateral en una rodilla, pero seguirá en la concentración 9 de junio de 2026 Inglaterra cierra su preparación para el Mundial ante una Costa Rica en reconstrucción 9 de junio de 2026