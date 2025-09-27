Lamine Yamal aventajó en 52 puntos a Doué para ganar su segundo Trofeo Kopa

Redacción deportes – El español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, aventajó en 52 puntos al francés Désiré Doué, atacante del París Saint Germain, para hacerse acreedor de su segundo Trofeo Kopa consecutivo, según anunció este sábado la organización del Balón de Oro.

Lamine Yamal se impuso con un total de 124 puntos, por los 72 de Doué y los 23 del portugués Joao Neves, centrocampista también del PSG, que cerró el podio de este premio, cuya gala se celebró el pasado lunes en el teatro Chatelet de París.

Cuarto fue el brasileño Estevao, del Chelsea, con 23, que precedió al turco Kenan Yildiz (Juventus), con 6, uno más que el defensa del Real Madrid Dean Huijsen, mientras que el también español Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, fue séptimo con 3.

La también barcelonista Vicky López se impuso en el Kopa femenino con 15 puntos, tan solo tres más que la colombiana Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid, mientras que fue tercera la neerlandesa Wieke Kaptein con ocho.

En el capítulo de mejor entrenador, Trofeo Johan Cruyff, el español Luis Enrique Martínez, técnico del PSG, arrasó con 118 puntos. El alemán Hansi Flick, preparador del Barcelona, fue segundo con 44 y el italiano Enzo Maresca, del Chelsea, tercero con 27.

Mientras tanto, en la versión femenina, la neerlandesa Sarina Weigman, seleccionadora de Inglaterra, también ganó con una notable distancia, al acumular 84 puntos y preceder a Renee Slegers (Arsenal), que sumó 46, y a Sonia Bompastor (Chelsea), tercera con 15.

El italiano Gianluigi Donnarumma, exjugador del PSG y ahora en el Manchester City, recibió el trofeo Yashin al mejor portero con 486 puntos y una ventaja abismal sobre el brasileño Alisson Becker, del Liverpool, que recibió 120.

El suizo Yann Sommer, portero del Inter Milán fue tercero con 112, el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) cuarto con 69, el marroquí Yassine Bono (Al Hilal) quinto con 48, el español David Raya (Arsenal) sexto con 31, el esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid) séptimo con 31 y el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa) octavo con 7.

La inglesa Hannah Hampton ganó el Yashin femenino con 88 puntos, por los 26 de la alemana Ann-Katrin Berger y los 25 de la barcelonista Cata Coll. EFE

