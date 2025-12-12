¡Lamentable! Menor de tres años con problemas oncológicos muere en interior de bus

Tegucigalpa– Una pequeña de apenas tres años originaria de la zona Oriental del país, murió al interior de un bus cuando era trasladada hacia un centro asistencial capitalino para someterse a quimioterapia.

La menor venía procedente de Danlí, El Paraíso hacia un centro asistencial de la capital, pero a la altura de Tatumbla presentó complicaciones, se desmayó y minutos después falleció.

Los familiares indicaron que la menor tenía problemas oncológicos y que hoy tenía programada una quimioterapia.

Agentes policiales se apersonaron al lugar luego que el conductor del autobús aparcó la unidad de transporte, tras constatar que la menor no tenía signos vitales llamaron a las autoridades de Medicina Forense para que realizaran el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR