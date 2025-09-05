LaLiga acepta el Johan Cruyff como alternativa al Camp Nou para el Barcelona-Valencia

Barcelona (España) – LaLiga ha aceptado el Estadio Johan Cruyff, ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y con capacidad para 6,000 espectadores, como alternativa al Spotify Camp Nou para disputar el Barcelona-Valencia del 14 de septiembre, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.

Según confirmaron este viernes a EFE fuentes conocedoras del proceso, el club catalán deberá efectuar ciertas adecuaciones en el estadio, como la instalación de las cámaras del VAR y de una conexión de fibra adecuada para su correcto funcionamiento.

Emisarios de LaLiga ya inspeccionaron el Johan Cruyff el 27 de agosto y, en caso de que el recinto de Sant Joan Despí sea la sede elegida finalmente para la disputa del encuentro, volverán a evaluar la instalaciones una vez se hayan completado las adecuaciones requeridas para corroborar que cumple con todos los requisitos.

Aunque el campo carece del aforo mínimo exigido por la competición, de 8,000 espectadores, LaLiga hará una excepción al entender que se trata de una causa de fuerza mayor.

Asimismo, el equipo femenino jugará esa misma jornada como local en el Johan Cruyff, pero lo hará el viernes a las 12:00 CET, más de 48 horas antes de la eventual visita del Valencia en LaLiga EA Sports (Primera División masculina).

Con todo, el Barcelona sigue trabajando para poder albergar el partido contra el Valencia en el Spotify Camp Nou, pero todavía no ha recibido los permisos necesarios para la apertura del recinto.

Mientras carece de la autorización para regresar al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 27,000 espectadores, la entidad ha cerrado un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero en caso de que el campo del barrio de Les Corts no esté operativo.

Sin embargo, ese recinto no estará disponible para el estreno como local del Barcelona en LaLiga, puesto que el 12 de septiembre actúa el cantante Post Malone y el césped no estaría en condiciones para el encuentro frente al Valencia. EFE