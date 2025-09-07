Lali, la reina argentina del pop, brilló ante 45,000 personas en un show explosivo

Buenos Aires – Lali dejó otra marca en la historia del pop argentino con su tercer estadio lleno de la gira ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’, en un show de 45,000 espectadores, con un fuerte mensaje político, que explotó este sábado por la noche con ‘Fanático’, la canción con la que la cantante respondió a los insultos del presidente Javier Milei

«Esta canción es el motor de todo esto, la que le da vida a todo el álbum. Ustedes saben cuál es», anunció Lali vestida con una minifalda punk-barroca, antes de interpretar el tema más esperado del show, con el que ganó tres Premios Gardel e inmortalizó su respuesta a los reiterados insultos de Milei, su ‘Fánatico’.

A lo largo de algo más de dos horas, Lali recorrió los puntos álgidos de su carrera y volvió a demostrar su proeza para baile en las escenografías vivas que montó con hasta veinte bailarines, chicas a cargo de las guitarras y un claro mensaje político, en el estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield.

«Ya entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito. Igual vení, acercate, que te firmo la fotito», cantó Lali.

El estadio entero saltó y coreó: “Viene a buscarme, se come mis sobras, lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca, toda la noche me sueña y se toca” y «ya lo ves, y ya lo ves, el que no salta, votó a Milei”.

“Llenaron otro estadio, cómo son”, dijo pícara la primera mujer argentina en agotar Vélez, hazaña que ya repitió cuatro veces desde 2023.

El trapero punk Dillom se sumó como único invitado para interpretar ’33’ y la diva argentina Moria Casán estuvo presente con un mensaje grabado: “Cuatro Vélez agotados, gladiadora del pop”, festejó, dando pie a ‘Quiénes son?’, la canción que honra una de sus frases icónicas.

«Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del Estado», cantó Lali modificando la estrofa original, otra de sus respuestas a Milei, que la llamó «parásito» por haber participado de recitales organizados y financiados por gobiernos provinciales o municipales, algo que hacen buena parte de los artistas argentinos, incluida la expareja del presidente, Fátima Flores.

Lali se convirtió en blanco del presidente desde que en agosto de 2023, tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones primarias, escribió en la red social X: «Qué peligroso. Qué triste».

Ni con la maquina seudo-estatal de trolls activada en su contra Lali se intimidó. En la previa de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires de este domingo, bromeó en La Voz Argentina, programa del que es jueza: “Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”.

«El odio no nace solo»

El estadio estalló cuando sonaron los primeros acordes de ‘Boomerang’ -un éxito de los albores de su carrera musical en 2016, mucho más melódico, todavía lejos de los sonidos electrónicos y punks que incorporó después, al que le siguieron ‘Ego’, cantada a los gritos y a capela por el público, y más de 40.000 celulares iluminando ‘Incondicional’.

El estadio se animó nuevamente con el hit ‘Mejor que vos’, donde destaca las bondades de su nuevo novio, el comunicador Pedro Rosemblat, y hacia el cuarto final del show la noche se tornó electrónica con ‘Motiveishion’, la canción que Lali «regaló» a la comunidad LGBT+ en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires en 2022.

Lali recordó cifras alarmantes: los crímenes de odio contra personas LGTBI aumentaron un 70 % en Argentina en la primera mitad de 2025, con 102 hechos violentos y 17 muertes, según el Observatorio Nacional.

“El odio no nace solo. Vivir con miedo no puede ser la norma”, se leyó en las pantallas antes de una potente performance queer de ‘Soy’, con bailarines en trajes espejados.

«La banco porque es una representación de todo. Desde la comunidad hasta la gente de más abajo, porque ella se construyó desde abajo y tuvo la suerte de pegarla, pero siempre cuidó a su gente», dijo a EFE Juliana Monje, estudiante.

Mariana ‘Lali’ Espósito, que hoy tiene 32 años, debutó como actriz a los once y fue parte de exitosos programas ‘Floricienta’ y ‘Casi Angeles’, que la llevó a recorrer el mundo como integrante de la banda ‘Teens Angels’. En 2024 formó parte del jurado de Factor X en España, país hacia donde el mes que viene llevará la gira de su sexto disco, ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’.

Guadalupe Sánchez, una estudiante de Derecho que la sigue hace 10 años, dijo: «Es una chica de barrio. Vos la escuchás hablar y ella está sobre la tierra. Con toda la fama que tiene, con todo lo que hizo en su vida, todavía te habla como si fuera una más».

Hacia el cierre, Lali estrenó en vivo ‘Payaso’ -«Vas a tener que bailar, hoy sos el show principal»- un tema rockero escrito hace dos años, que este sábado salió a la luz como prolongación de ‘Fanático».

Los bises incluyeron ‘Pendeja’ y un final explosivo con ‘No me importa’, de tintes punk y espíritu de cancha. Ya terminado el espectáculo, con las luces encendidas, el público desagotó el estadio cantando: “Voten bien, voten bien”. EFE