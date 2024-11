Lágrimas de Swinton y Moore en primer tráiler de ‘La habitación de al lado’ de Almodóvar

Madrid – Pedro Almodóvar ha lanzado este martes a través de YouTube el primer tráiler de su película ‘La habitación de al lado’ donde se ve cómo sus dos protagonistas principales, Tilda Swinton y Julianne Moore, contienen apenas las lágrimas mientas la música de Alberto Iglesias arropa los instantes más íntimos de ambas.

La película, la primera que rueda Almodóvar en inglés, está basada en la novela de la autora neoyorquina Sigrid Nunez titulada ‘What are you going through’ (Cuál es tu tormento) y cuenta la historia de dos mujeres, Ingrid (Moore) y Martha (Swinton), que fueron amigas íntimas en su juventud, cuando trabajaban juntas en la misma revista.

Ingrid se convirtió en escritora de novelas autoficticias mientras que Martha se convirtió en reportera de guerra, y las circunstancias de la vida las separaron. Después de años de no tener contacto, se reencuentran en una situación extrema pero extrañamente dulce.

El tráiler comienza con un primerísimo plano de Swinton que abre los ojos, sin diálogos, mientras se ve nevar detrás de los cristales de un gran ventanal. Moore apenas contiene las lágrimas y el plano abre para ver tumbada en una cama medicalizada a Martha, con un gotero en su brazo.

Un viaje en coche a una preciosa casa inmersa en el bosque, un sobre con las palabras ‘good bye’ y un grito. En apenas un minuto, el director manchego presenta este drama que tendrá su presentación mundial en el próximo Festival de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre, donde compite por el León de Oro.

Según El Deseo, la productora de los hermanos Agustín y Pedro, la película habla “de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad” y también de la muerte, de la amistad y del placer sexual como “los mejores aliados para luchar contra el horror”.

Filmada este año entre Madrid y Nueva York, la película cuenta en su reparto con el hispano-argentino Juan Diego Botto, los españoles Raúl Arévalo, Victoria Luengo y Melina Matthews, y los estadounidenses John Turturro, Alessandro Nivola y Esther McGregor.

Además, Pedro Almodóvar recibirá este año un Premio Donostia en el Festival de cine de San Sebastián. EFE