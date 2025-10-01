Lago de Yojoa no ha sido declarado como reserva de biosfera

Tegucigalpa – El Lago de Yojoa no fue designado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) entre las nuevas reservas de la biosfera mundial.

Si bien la designación del Lago de Yojoa estaba entre las propuestas a aprobar, finalmente ésta no se realizó, confirmó el ministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina.

El funcionario aseguró que desde el gobierno se sigue trabajando en el rescate del Lago de Yojoa según lo planificado desde 2022.

Sobre la nominación como reserva de biosfera, Medina detalló que la misma fue presentada por la presidenta Xiomara Castro en septiembre de 2024.

“La Unesco reconoce ahora a nuestro lago como un «vasto mosaico ecológico». Y el proceso continúa con buen desempeño desde lo técnico y científico. Hay mucho trabajo y resultados, pero no hemos dado declaraciones personales ni institucional”, aseguró. VC