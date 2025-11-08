LACTHOSA consolida su liderazgo en sostenibilidad y recibe por 16° año consecutivo el Sello de Empresa Socialmente Responsable

Tegucigalpa – Lácteos de Honduras S.A. (LACTHOSA) ha sido reconocida por décimo sexto año consecutivo con el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por FUNDAHRSE, reafirmando su liderazgo y compromiso con la sostenibilidad, la ética empresarial y el desarrollo integral de Honduras.

– Un reconocimiento al compromiso, la coherencia y el impacto positivo en Honduras.

Este reconocimiento, que distingue a las empresas que incorporan prácticas responsables en sus operaciones y estrategia corporativa, refleja la coherencia entre los valores de LACTHOSA y su impacto real en las comunidades, el ambiente y la economía nacional.

A la fecha, LACTHOSA es la única empresa del sector lácteo en Centroamérica que ha recibido el Sello FUNDAHRSE en 16 ocasiones consecutivas y que cuenta con cuatro Memorias de Sostenibilidad certificadas bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI).

“Este reconocimiento representa más que un premio: es el reflejo de una cultura de trabajo basada en la ética, la solidaridad y la mejora continua. Cada acción que realizamos tiene como propósito contribuir al bienestar de Honduras y de su gente,” expresó Miriam Kafie, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de LACTHOSA.

“Durante más de tres décadas, hemos demostrado que el crecimiento empresarial y la sostenibilidad pueden avanzar de la mano, generando oportunidades, protegiendo el ambiente y fomentando el desarrollo social.”

El trabajo de LACTHOSA se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Norma ISO 26000, y los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, promoviendo una gestión responsable que integra los pilares Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) en toda su operación.

Entre sus principales programas se destacan:

LECHETÓN, la colecta de leche más grande del país, que ha beneficiado a más de 70 instituciones y donado más de 2 millones de vasos de leche.

Campaña de prevención del cáncer de mama, en alianza con FUNHOCAM, que ha facilitado 7,000 mamografías gratuitas en 15 años.

Maratón SULA, que promueve estilos de vida saludables y ha recaudado más de 4 millones de lempiras para proyectos sociales.

Banco de Alimentos de Honduras, que ha recuperado y redistribuido más de 15 millones de kilos de alimentos, beneficiando a miles de familias en situación de vulnerabilidad.

Programa de Merienda Escolar y comedores infantiles, que apoya la nutrición de niños en comunidades rurales.

Asimismo, la empresa mantiene una alianza estratégica con PANTHERA, para la protección del jaguar y la conservación de más de 200,000 hectáreas de hábitat natural, promoviendo la coexistencia entre la ganadería sostenible y la vida silvestre.

Con más de 3,000 colaboradores directos, cinco plantas de producción, 523 rutas de distribución y más de 54,000 clientes, LACTHOSA impulsa el desarrollo económico del país trabajando junto a 1,800 ganaderos y 2,000 citricultores locales.

“En LACTHOSA creemos que la sostenibilidad no es una meta, sino una forma de actuar todos los días. Este Sello reafirma nuestro compromiso de seguir construyendo una empresa moderna, responsable y con propósito,” afirmó Carlos Herrera, CEO de LACTHOSA.