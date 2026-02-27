Lácteos suben por cuarta semana consecutiva en mercados capitalinos; queso semiseco alcanza los L. 84

Tegucigalpa – Por cuarta semana consecutiva, los precios de los productos lácteos registran incrementos en los mercados capitalinos, golpeando directamente el bolsillo de los consumidores. Así lo informó Carlos Sánchez, presidente del área de lácteos de la Feria del Agricultor y Artesano, quien lamentó la situación y aseguró que el sector también se ve afectado.

“Lamentamos esta situación porque nosotros también somos pueblo”, expresó Sánchez, al anunciar un nuevo aumento de dos lempiras en el precio del queso semiseco y frijolero, que esta semana alcanzan los 84 lempiras.

El dirigente explicó que el quesillo también reportó un alza de un lempira, pasando de 55 a 56 lempiras. En las últimas cuatro semanas, los lácteos han experimentado incrementos constantes, generando preocupación tanto en vendedores como en consumidores.

“Ya el queso se está volviendo casi inalcanzable para el bolsillo de los hondureños”, señaló Sánchez, quien advirtió que existe temor de que los precios continúen aumentando debido a la temporada de verano, periodo en el que suele disminuir la producción de leche. “Estamos en verano y falta mucho para el invierno”, agregó.

Ante esta situación, representantes del sector sostuvieron un acercamiento con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y fueron citados para el próximo lunes, con el objetivo de analizar posibles medidas que permitan frenar la escalada de precios y buscar alternativas que beneficien tanto a productores como a consumidores.

Mientras tanto, los capitalinos continúan enfrentando el impacto de los incrementos en uno de los productos básicos de la dieta hondureña. LB