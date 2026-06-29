Laboralistas interponen inconstitucionalidad contra cuatro leyes que limitan demandas contra el Estado

Tegucigalpa – Un grupo de abogados laboralistas interpusieron este lunes un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de cuatro leyes, entre ellos la Ley de Reactivación Económica.

El abogado José Ramón Martínez explicó que estas cuatro leyes que procuran blindar o dificultar lograr sentencias judiciales y ejecutarlas.

Comentó que los trabajadores deben esperar hasta 10 años para que haya una sentencia en los juzgados y que constituye una violación al derecho de acceso a la justicia.

Martínez explicó que con estas leyes, las sentencias se vuelven ilusorias, el Estado es inembargable, son inefectivas y no se puede ejecutar.

Enumeró que las leyes apeladas son la Reactivación Económica, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Jurisdicción de lo Contencioso y contradicen el artículo 365 de la Constitución de la República.

El profesional del derecho reveló que si el Estado se queda sin presupuesto debe hacerles frente a estas deudas. AG