¿La vuelta de la bestia negra?

Madrid – La enésima visita del Bayern a Madrid, el enésimo cara a cara en la Liga de Campeones, dejó sin valor el embrujo europeo al que se aferra el Real Madrid en el Viejo Continente, el de los milagros y la épica porque las distancias del fútbol actual y real impusieron su ley.

Un hilo de esperanza, mínimo, residual, mantiene la esperanza en el Real Madrid, amparado en el gol de Kylian Mbappe, en el tramo final, pero las sensaciones derivan en una despedida en cuartos. Como el pasado año.

El balón dictó sentencia en el recinto blanco en el que el representante español ha escrito alguna de sus páginas más bellas. El propio Bayern ha sido víctima en los tiempos recientes de noches de brujas, impensables, de fantasmas que aparecían una y otra vez y que repetían una historia imposible.

Pero el conjunto de Álvaro Arbeloa se ha aferrado demasiado a lo empírico y menos al juego. Y el Bayern volvió a erigirse en bestia negra para dejar sentenciada la eliminatoria, pisar las semifinales y mandar al Real Madrid al diván, sin objetivo alguno ya en primavera.

Al inicio de la segunda parte, el único jolgorio en la grada del cubierto Bernabeu era alemán. El gol de Harry Kane, en la primera acción tras el descanso, descubrió del todo las carencias del Real Madrid, ya en evidencia en la primera mitad en la que se sostuvo hasta el minuto 41, cuando Luis Díaz sonrojó al centro de la defensa blanca y puso en ventaja al Bayern. Pudo ser antes pero no hubo acierto.

En el clásico europeo volvió la bestia negra a Madrid, aquella que hacia imposible derribar la muralla de Munich. Nunca dos equipos se ha enfrentado tantas veces en las competiciones europeas. El de estos cuartos de final fue el vigésimo noveno.

En los tiempos recientes, en la época gloriosa, el Real Madrid fue capaz de dar un giro a la historia y ganar las cuatro últimas eliminatorias a doble partidos y estaba invicto en sus últimos nueve partidos continentales.

El coraje no fue suficiente porque la distancia es enorme. Un equipo intratable, el Bayern que solo ha perdido dos partidos en la temporada. ante el Augsbrgo e la Bundesliga que tiene ganada y en la Liga de Campeones, frente el Arsenal. Desde el inicio el cuadro de Vncent Kompany, un técnico gestado en la doctrina de Pep Guardiola, dio la sensación de jugar a otra cosa , de estar más trabajado. De saber a qué juega.

El Real Madrid deambula por la Liga y en Europa ha hecho la goma. Salió airoso del City en el mejor duelo de la temporada, en la mejor versión. No lo repitió ante el campeón alemán, que tiene menos fisuraS.

EL GIGANTE NEUER

Llegó a tiempo Manuel Neuer que hasta hace una semana estaba fuera de combate, lesionado, en plena recuperación. A sus cuarenta años, sin embargo todavía está vigente el competitivo meta que aburrió en la selección a Marc Andre Ter Stegen y que no dio un respiro a ninguno de sus competidores por el puesto.

Tenía el meta de Gelsenkirchen, con quince temporadas en Múnich, la espina clavada de hace dos pasado año, de la pasada eliminatoria cuando en un abrir y cerrar de ojos, y por culpa suya, dejó la clasificación al Real Madrid. Fue aquél disparo que no agarró, el balón que se le escapó que aprovechó Joselu.

Se agigantó esta vez. Con acciones salvadoras, repartidas entre Kylian Mbappe y Vinicius. Algunas con el pie, ocupando el espacio. Otras abajo, con manos salvadoras que compensaron algunos errores en la salida de balón que le comprometieron.

A punto estuvo también de evitar el gol de Mbappe en el 71 pero el balón botó dentro. En medio de la superioridad evidente de su equipo estuvo a la altura cuando la ocasión lo requirió, al nivel de un gran conjunto, una máquina engrasada que apunta a la final. JS