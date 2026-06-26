«La Visitación» de Rafael viaja de El Prado a L’Aquila tras casi 400 años fuera de Italia

Roma – El Museo del Prado de Madrid ha cedido temporalmente la obra maestra «La Visitación» de Rafael (1483-1520), para una exposición histórica en L’Aquila (centro de Italia) que abrirá sus puertas este sábado, permitiendo el regreso de la pintura a su ciudad de origen casi cuatro siglos después.

La exposición, titulada «La Visitación en L’Aquila. Rafael y Pontormo», permanecerá instalada en el Museo Nacional de Abruzzo (MuNDA) hasta el próximo 27 de septiembre, como la gran apuesta artística y científica dentro del programa oficial de L’Aquila como «Capital Italiana de la Cultura 2026».

La tabla, que desde 1837 se conserva de forma permanente en la pinacoteca madrileña, llegó a la localidad italiana bajo una estricta escolta de los «Carabinieri» (policía militarizada italiana) para su desembalaje e instalación en el castillo del siglo XVI sede del MuNDA.

Comisariada por los historiadores del arte Tom Henry y Federica Zalabra —esta última directora del MuNDA—, la muestra ofrece un inédito careo iconográfico al colocar la tabla del maestro de Urbino junto a la célebre «Visitación de Carmignano», obra cumbre del florentino Jacopo Carucci ‘il Pontormo’, cedida por la Diócesis de Pistoia (Toscana).

«La Visitación» de Rafael fue un encargo directo, datado en torno a 1517, del mecenas aquilano Giovanni Battista Branconio para la capilla familiar en la iglesia de San Silvestro de L’Aquila.

En el año 1655, la obra fue adquirida por el rey Felipe IV de España, pasando a integrar las colecciones reales de las que es heredero el museo español.

«El regreso, aunque temporal, del retablo creado por Rafael para la capilla Branconio de San Silvestro representa una oportunidad extraordinaria para reafirmar el profundo vínculo entre la ciudad, su memoria y los grandes protagonistas del Renacimiento», destacó el alcalde de L’Aquila, Pierluigi Biondi.

Por su parte, la directora del MuNDA, Federica Zalabra, detalló que el proyecto es fruto de una intensa negociación iniciada en 2024 de concierto con la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura italiano y el Prado, en la persona de su director, Miguel Falomir Faus.

Además de ambas obras maestras, la propuesta se despliega en dos salas del recorrido permanente para conectar la muestra con las colecciones del museo, sumando dibujos, maquetas arquitectónicas y documentos de archivo orientados a analizar el circuito de relaciones del taller de Rafael y el papel de Branconio en la Roma del papa León X.

La organización ha diseñado un recorrido con un fuerte enfoque inclusivo y accesible que incorpora guías en braille, materiales en lectura facilitada para personas con discapacidad intelectual y guías digitales con traducción a la Lengua de Signos Italiana. EFE