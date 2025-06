La visa americana no es el camino a la vida eterna, dice director de Injupemp que llama “mercenarios” a estructura del CMH

Tegucigalpa – El director ejecutivo de Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Amable de Jesús Hernández reveló que hasta el día de hoy no le han retirado la visa americana, pero restó importancia si el gobierno de Estados Unidos lo hace porque según él “la visa americana no es el camino a la vida eterna”.

– Volvió a llamar “mercenarios” a la estructura del Colegio Médico de Honduras.

“A mí no me han quitado la vida, tengo visa desde 2009, tampoco si la quitan no hay problema, eso no es el paso a la vida eterna, lo que pasa es que aquí hay un montón de gringueros que creen que si les quitan la visa se van a morir”, dijo con voz fuerte.

Consultado sobre quiénes son esos gringueros, respondió: “Todos esos candidatos empolvados, ese colectivo violeta que tienen dirigiendo al Partido Liberal que pasó de ser dirigido por los grandes leones del liberalismo, pero ahora lo hacen los colectivos violetas, por bipolares, por candidatos mariposas. Esa oposición rancia gringuera, caroñera que creen que con esas posiciones serviles van a sacar adelante sus proyectos”.

Defendió que el convenio para la llegada de médicos cubanos es algo entre estados regido por el derecho internacional suscrito por la Cancillería y se beneficia la Secretaría de Salud que es la que aloja a los médicos cubanos en los hospitales, la Secretaría de Educación que tiene los instructores para el programa de alfabetización, entre otras como Sedesol que tiene becarios en La Habana.

Resaltó que a través de los médicos cubanos se han abierto tres clínicas oftalmológicas en Colinas (Santa Bárbara), Siguatepeque (Comayagua) y Tegucigalpa (Francisco Morazán), y se aperturarán dos más en Catacamas (Olancho) y San Pedro Sula (Cortés).

Citó que la misión médica cubana está presente en 57 países en el mundo, en el caso de Honduras está desde 1998. Actualmente, trabajan en Honduras 98 médicos cubanos.

Amable de Jesús Hernández aseveró que la advertencia del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio quedará en una simple amenaza porque el gobierno de Honduras no eliminará el convenio con Cuba.

“Si quieren mi visa, no ocupo visa. Yo voy a Estados Unidos cada vez que me toca participar en una misión, pero si no tengo visa no voy, no pasa nada, repito: la visa americana no es el paso a la vida eterna, no es el camino a la gloria, tampoco se va a morir alguien porque le quiten la visa”, externó.

Hernández culpó a un grupo de la oposición política de ir ante funcionarios de la administración Trump a solicitar el impuesto a las remesas.

Finalmente, tildó de “mercenarios” a la estructura que integra al Colegio Médico de Honduras (CMH). “Aquí hay médicos especialistas que tienen 2 o 3 plazas, y esos le quitan la oportunidad a 11 mil médicos que están desempleados, que ahora con los nuevos hospitales que se construyen serán empleados”. JS