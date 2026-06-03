La viralidad del neozelandés Tim Payne se entremezcla con la ilusión haitiana

Fort Lauderdale (EE.UU.) – La viralidad del neozelandés Tim Payne, convertido en estrella por una campaña iniciada en redes en Argentina, chocó este martes con la ilusión de miles de hinchas haitianos que acudieron al Chase Stadium de Florida para presenciar el amistoso entre Haití y Nueva Zelanda previo al Mundial 2026.

Acompañados de pancartas con el lema ‘Team Payne’ o ‘No Payne, No Gain’ una pareja de aficionados argentinos llevó al sur de Florida la locura por el jugador neozelandés, que recientemente se convirtió en un fenómeno en redes tras ganar más de cuatro millones de seguidores en unos pocos días.

El lateral del Wellington Phoenix de Australia apenas sumaba 4.700 seguidores en Instagram cuando un ‘influencer’ argentino lo eligió como el candidato ideal para convertirse en el «protagonista» del Mundial al considerarlo el futbolista «menos conocido» entre los convocados para la cita.

En escasos días, Payne, de 32 años, se convirtió en el jugador más viral del Mundial, acumulando 4,5 millones de seguidores en Instagram, e incluso le hicieron una canción.

«Venimos a conocerlo, a alentarlo. Trajimos la letra de la canción oficial de Tim Payne escrita. Aquí estamos bancando a muerte», dijo a EFE Julián Calderón, uno de los aficionados que fue al estadio a apoyarlo.

«Yo lo sigo desde el principio; cuando tenía 250.000 seguidores; cuando llegué era campo», agregó entre risas y con un mate en la mano que espera «poder regalarle».

La ilusión por Payne no fue la única este martes en el Chase Stadium, acompañada de miles de seguidores haitianos que deseaban ver una de las últimas pruebas de preparación de su selección antes de su regreso al Mundial tras más de medio siglo.

La última y única experiencia mundialista de esta selección caribeña tuvo lugar en Alemania 1974, cuando perdió los tres partidos de la fase de grupos.

«Haití estuvo en (el Mundial) de 1974; hace tiempo que nosotros nunca hemos ido. Para nosotros es un orgullo», destacó a EFE Odner Youte, vestido con la camiseta roja haitiana.

Aunque admitió que las expectativas para el Mundial «no son tan grandes», aseguró que la clasificación para el torneo fue una alegría en medio de la dura situación que atraviesa la isla.

Miami es sede de la principal diáspora haitiana en Estados Unidos, lo que facilitó la asistencia de aficionados del país caribeño.

Sin embargo, las gradas se encontraban mayoritariamente vacías a pocos minutos del inicio del encuentro, cuyo inicio se vio retrasado por una tormenta eléctrica.

Haití selló el boleto al Mundial 2026 tras finalizar a la cabeza de su grupo en la última fase de clasificación de la Concacaf, venciendo por el camino a Costa Rica y empatando contra Honduras, a pesar de que disputó todos sus partidos como visitante.

En el Mundial, la selección quedó encuadrada en el grupo C con Brasil, Escocia y Marruecos. EFE